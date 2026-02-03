Facile tombeur du Mans, Reims est le 1er qualifié pour les quarts

Reims 3-0 Le Mans

Buts : Leoni (38 e et 71 e ) et Benhattab (84 e )

Peut-on déjà parler de saison réussie ? Depuis cet été, Reims a du digérer une relégation, des départs, et aurait pu galérer comme Clermont, Saint-Étienne ou Montpellier. Que nenni : Karel Geraerts est arrivé sur le banc. Le Belge a installé Nicolas Pallois comme capitaine, et après un début de saison diesel, son équipe est deuxième de Ligue 2 (juste devant Le Mans) et en quarts de finale de coupe de France. Le Mans, pourtant invaincu depuis le 12 septembre avant la rencontre, en a fait largement les frais et dit au revoir à la plus belle des compètes (0-3) . Il a perdu quatre fois cette saison, deux fois contre Reims.…

UL pour SOFOOT.com