 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Facile tombeur du Mans, Reims est le 1er qualifié pour les quarts
information fournie par So Foot 03/02/2026 à 22:20

Facile tombeur du Mans, Reims est le 1er qualifié pour les quarts

Facile tombeur du Mans, Reims est le 1er qualifié pour les quarts

Reims 3-0 Le Mans

Buts : Leoni (38 e et 71 e ) et Benhattab (84 e )

Peut-on déjà parler de saison réussie ? Depuis cet été, Reims a du digérer une relégation, des départs, et aurait pu galérer comme Clermont, Saint-Étienne ou Montpellier. Que nenni : Karel Geraerts est arrivé sur le banc. Le Belge a installé Nicolas Pallois comme capitaine, et après un début de saison diesel, son équipe est deuxième de Ligue 2 (juste devant Le Mans) et en quarts de finale de coupe de France. Le Mans, pourtant invaincu depuis le 12 septembre avant la rencontre, en a fait largement les frais et dit au revoir à la plus belle des compètes (0-3) . Il a perdu quatre fois cette saison, deux fois contre Reims.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kanté finalement à Fenerbahçe en échange d'En-Nesyri
    Kanté finalement à Fenerbahçe en échange d'En-Nesyri
    information fournie par So Foot 03.02.2026 23:46 

    Il est petit, il est gentil, et il se fait surtout trimballer partout. Partira, partira pas, et partira ? Voilà comment résumer le début de semaine de N’Golo Kanté. Au bout du compte, le milieu de terrain quitte finalement Al-Ittihad et signe à Fenerbahçe . L’attaquant ... Lire la suite

  • Martin Terrier marque pour la première fois en 2026
    Martin Terrier marque pour la première fois en 2026
    information fournie par So Foot 03.02.2026 23:27 

    Le bon moment pour sortir du trou. Sacrée semaine pour Martin Terrier. Pisté par Lille lors de cette fin de mercato d’hiver, comme l’indique la Voix du Nord , Martin Terrier aurait pu retrouver son club formateur et son ancien entraîneur à l’OL, Bruno Genesio, ... Lire la suite

  • Les joueurs marseillais se congratulent après le but de Mason Greenwood (N.10), face à Rennes en Coupe de France, le 3 février 2026 au Vélodrome ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Coupe de France: un peu de réconfort et un quart de finale pour l'OM
    information fournie par AFP 03.02.2026 23:19 

    Pas vraiment guéri, tout au plus convalescent, l'OM s'est tout de même offert une respiration au milieu d'une période pénible en battant Rennes 3-0 mardi au Stade Vélodrome et en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe de France. Au bout d'un match ... Lire la suite

  • L'OM aplatit Rennes comme une crêpe
    L'OM aplatit Rennes comme une crêpe
    information fournie par So Foot 03.02.2026 23:07 

    On promettait un volcan, un avis de tempête et une rencontre de la dernière chance au Vélodrome : l'OM aura eu un match tranquille face à un tout petit Stade rennais qui avait décidé de confirmer sa triste période (3-0). Marseille sera bien au rendez-vous des quarts ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank