Face aux Etats-Unis, Macron appelle à refuser la "loi du plus fort"
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 14:32

Il ne faut pas accepter passivement la loi du plus fort, a déclaré mardi le président français Emmanuel Macron lors d'un discours prononcé à l'occasion de la réunion du Forum économique mondial à Davos, en Suisse.

Les Etats-Unis demandent des concessions de plus en plus importantes et cherchent à affaiblir l'Europe, a également dit le chef de l'Etat alors que son homologue américain Donald Trump menace plusieurs pays européens de surtaxes douanières en raison de leur opposition affichée à la volonté des Etats-Unis d'annexer le Groenland.

(Rédigé par Nicolas Delame et Benjamin Mallet ; édité par Blandine Hénault)

Emmanuel Macron
