Aéronautique, vins, luxe... Ce que la France exporte vers les Etats-Unis, en chiffres

Les exportations françaises vers le marché américain ont fait l'objet de nouvelles menaces de Donald Trump, qui a brandi son arme fétiche des droits de douane en réponse au refus d'Emmanuel Macron d'intégrer son projet de "Conseil de paix".

Une ligne d'assemblage sur le site Airbus de Blagnac, en 2018 (illustration) ( AFP / PASCAL PAVANI )

Donald Trump agite des menaces de droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français, nouvel épisode de l'offensive commerciale en cours sur les exportations de la France vers les Etats-Unis qui sont l'un de ses principaux marchés.

Cette menace sera mise à exécution par le président américain si la France persiste à refuser de rejoindre son "Conseil de paix", organe à sa main qu'il souhaite mettre en place pour concurrencer l'ONU, a indiqué M. Trump lundi.

Une nouvelle salve éventuelle qui s'ajoute aux droits de douane de 10% promis à huit européens à compter du 1er février, dont la France, qui s'opposent au projet du président américain d'annexion du Groenland.

En 2024, les entreprises françaises ont exporté pour quelque 48,5 milliards d'euros de biens aux Etats-Unis. Cela fait de ces derniers le deuxième client de la France, derrière l'Allemagne, selon les derniers chiffres annuels des douanes. Voici les principaux secteurs concernés, qui ont déjà plus ou moins souffert des droits de douane entrés en vigueur en 2025.

L'aéronautique en tête

Un cinquième des exportations françaises vers les Etats-Unis sont liées à l'aéronautique, avec 9,7 milliards d'euros de "produits de la construction aéronautique et spatiale" vendus en 2024. "Il s’agit notamment de livraisons de turboréacteurs, d’avions et de parties d’avions et de turboréacteurs", indiquent les douanes.

L'avionneur européen Airbus, dont le siège opérationnel est situé à Blagnac, dans le sud-ouest de la France, revendique la position de "premier exportateur de l'industrie aérospatiale américaine". Mais le secteur aéronautique a plutôt bien résisté, selon les douanes françaises: entre janvier et septembre 2025, les exportations ont grimpé de 17% vers les Etats-Unis par rapport à la même période de l'année précédente.

Parfums, maroquinerie, habits

Parfums, cosmétiques et produits d'entretien, cuir, bagages et chaussures ou encore articles d'habillement... Additionnées, ces trois catégories de produits cumulent 6,5 milliards d'euros d'exportations vers les Etats-Unis en 2024. Ces biens sont souvent vendus aux Etats-Unis sous la forme de produits de luxe, un secteur dans lequel la France est en pointe.

Mais tous les biens de luxe français, particulièrement prisés aux Etats-Unis, ne sont pas nécessairement des exportations: parmi les grands fleurons, le géant LVMH possède des sites de production aux Etats-Unis, où il y réalise un quart de son chiffre d'affaires. La clientèle du luxe, souvent aisée, est par ailleurs moins sensible au prix, et donc à une éventuelle hausse des droits de douane.

Exportations de marchandises vers les Etats-Unis des huits pays européens menacés par Donald Trump de surtaxes douanières en raison de leur opposition à une annexion américaine du Groenland, territoire autonome danois, en proportion du total de leurs exportations en 2024, d'après les données de Trade data monitor ( AFP / Luca MATTEUCCI )

La pharmacie

Les produits pharmaceutiques, majoritairement des médicaments, contribuent également grandement aux exportations françaises vers les Etats-Unis: 3,8 milliards d'euros en 2024. Lors du premier épisode de guerre commerciale en 2025, ces produits avaient toutefois été épargnés par les menaces de droits de douane de la Maison Blanche.

Vin, champagne et cognac

Réputée mondialement pour ses vins de Bordeaux, de Bourgogne ou de Champagne, la France exporte massivement ces alcools aux Etats-Unis. En 2024, quelque 4,1 milliards d'euros de "boissons" - catégorie où prédominent les cognac, vins et champagnes - ont traversé l'Atlantique pour les Etats-Unis,

En 2025, les exportations de boissons ont chuté "à partir de juillet (-30 % en glissement annuel en juillet, puis -47 % en août et -40 % en septembre)", notent les douanes, précisant que "la moitié de la baisse des boissons est due au cognac, suivi par les vins et le champagne".

Au total, sur les 9 premiers mois de 2025, cette chute par rapport à la même période en 2024 représente 350 millions d'euros, toujours selon les douanes françaises.

"La politique tarifaire n’est pas le seul et n’est peut-être pas à ce jour le principal facteur explicatif de l’évolution des échanges commerciaux franco-américains", notaient cependant les douanes en novembre dernier, mettant en avant "l'effet collatéral" de "la dévaluation du dollar", qui rend plus difficiles les exportations en euros. Les douanes notaient par ailleurs que la France semblait "mieux résister" aux effets des droits de douane que ses partenaires européens.