Au centre du jeu budgétaire, Olivier Faure en quête d'une reconnaissance dans les sondages

Le Premier secrétaire du PS Olivier Faure, le 22 décembre 2025 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Sa stratégie sera-t-elle payante pour lui et le PS? Le patron des socialistes Olivier Faure s'est placé en acteur-clé à gauche du débat budgétaire, mais n'a pour l'instant pas émergé dans les sondages pour la présidentielle, ni convaincu ses partenaires de gauche.

"C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens", aime à répéter le premier secrétaire du PS, qui s'est imposé dans la séquence budgétaire comme le principal interlocuteur du Premier ministre Sébastien Lecornu.

Avec pour résultat une série de "victoires" que le PS se fait un plaisir d'égrener: suspension de la réforme des retraites, repas à 1 euro au restaurant universitaire pour tous les étudiants, suppression du gel du barème de l'impôt sur le revenu, hausse de la prime d'activité et retour de la surtaxe d'impôt sur les grandes entreprises notamment.

Le PS "s'est montré utile dans la période" en acceptant "de faire avancer un certain nombre d'idées qui protègent et changent la vie des Français", a martelé Olivier Faure sur France Inter mardi, défendant son choix d'un compromis avec le gouvernement dans une Assemblée sans majorité.

"On a négocié, on a gagné", jubile le secrétaire général du PS Pierre Jouvet, alors que le camp macroniste déplore des concessions trop importantes accordées aux socialistes, comme prix de leur non-censure.

"Je considère que c'est une bonne séquence" et "Olivier Faure en est l'artisan principal", se réjouit le même.

Mais le premier secrétaire, qui ne cache plus ses ambitions présidentielles, n'a pour l'heure pas réussi à capitaliser sur ce succès.

Même s'il a multiplié les interventions médiatiques et gagné en notoriété, Olivier Faure reste entre 5 et 7% d'intentions de vote dans les sondages pour la présidentielle.

"Ces avancées, il faut en faire la transformation politique aux yeux des Français", admet Pierre Jouvet.

Le Premier secrétaire du PS Olivier Faure à l'Assemblée nationale, le 29 octobre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

"Ce qui est certain c'est que cette séquence l'aura mis au centre du jeu politique et médiatique. Quand un journaliste lui demande si c'est lui le Premier ministre, ça dit quelque chose", reconnait une élue locale. "Mais à quel moment ça se transforme en efficacité électorale? C'est une autre étape qui est encore à construire".

- "Plier les macronistes" -

La difficulté est de trouver un compromis sur le budget tout en essayant de représenter "l'alternative aux yeux des Français", admet un parlementaire, qui relève quand même que le PS "est redevenu l'un des partis préférés des Français".

Pour autant, remarque-t-il, "les gens n'ont pas l'air de se projeter sur Olivier Faure" pour 2027, alors que le dirigeant de Place publique Raphaël Glucksmann, l'ancien président socialiste François Hollande ou le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon sont mieux placés dans les sondages.

Pour un député proche du patron socialiste, Olivier Faure est "dans le profil classique de Jospin et Hollande, qui font le job de premier secrétaire et n'ont pas une incarnation présidentielle très désirée au départ. Mais ça imprime doucement", veut-il croire.

"Faure, il n'a pas vu son visage dans la lune, il n'est pas comme Montebourg, persuadé qu'il a un destin national. Ça reste un vrai pragmatique à la Hollande", ajoute une parlementaire PS.

Un autre député, pourtant contre lui au dernier congrès du PS, salue "sa capacité à faire plier les macronistes" et celle de "rassembler le parti sans obérer le rassemblement avec ses partenaires aux municipales", ou avec la gauche non mélenchoniste en vue de la présidentielle.

Pour rassurer ses partenaires prêts à censurer le gouvernement, et en premier lieu la cheffe des Ecologistes Marine Tondelier qui a critiqué la "naïveté" du PS, Olivier Faure sera présent samedi à Tours, où sera annoncée la date de la future primaire de la gauche.

Sa stratégie permettra-t-elle déjà au PS de s'imposer aux municipales? Les socialistes se disent relativement sereins pour ce scrutin souvent décorrélé des enjeux nationaux.

"Je ne sais pas si les socialistes en tireront un bénéfice sur le plan électoral", affirme le député insoumis Paul Vannier. "Aux prochaines élections, il y aura ceux qui ont permis à Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu de se maintenir (...) et ceux qui auront respecté les engagements du Nouveau Front populaire tenus devant les électeurs", prévient-il.