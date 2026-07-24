Face à Wolfsburg, Lyon se met en confiance
Ça enchaîne avant Prague. En pole pour accueillir Loïs Openda sur le mercato, côté terrain, Lyon a signé sa quatrième victoire de la préparation estivale en cinq matchs . Face à Wolfsburg, dans un match disputé en deux périodes de 60 minutes, les Lyonnais se sont imposés 2-0 , grâce à des buts d’Ainsley Maitland-Niles et Alejandro Gomes Rodriguez.
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JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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