Face à Trump, les pays d’Europe du Nord appellent au boycott

Le mouvement appelant à boycotter les marques américaines prend de l'ampleur en Europe du Nord. Ces dernières semaines, des dizaines de milliers de personnes ont rejoint des groupes sur les réseaux sociaux, qui appellent à ne plus acheter de produits américains. Et ce samedi 1er mars, c'est la compagnie Haltbakk Bunkers, opérateur numéro un dans les ports norvégiens, qui a annoncé cesser « immédiatement » de ravitailler les navires de la marine américaine.

Cette décision a été prise à la suite du « plus grand merdier jamais présenté en direct à la télévision par l'actuel président américain et son vice-président », a déclaré la société dans un communiqué, relayé par Le Monde , et publié quelques heures après l'altercation historique entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, devant les caméras, à la Maison-Blanche.

Dans son texte, Haltbakk Bunkers rend hommage à la retenue du président ukrainien, face au « spectacle télévisé de plantage de couteau dans le dos », organisé par l'administration américaine. « Cela nous a rendus malades », affirme l'entreprise, qui « encourage tous les Norvégiens et les Européens à suivre [son] exemple ». Le communiqué, qui se conclut par « Slava Ukraini ! » (« Gloire à l'Ukraine ! »), avait été partagé sur le Facebook de l'entreprise, dont le compte n'était plus accessible ce lundi 3 mars.