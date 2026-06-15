André-Pierre Gignac se lance dans la pizza

Une pizza pour Gignac ! Les supporters parisiens et ses autres détracteurs ont toujours aimé enquiquiner André-Pierre Gignac sur la nourriture, mais l’attaquant s’en moque : APG a ouvert une pizzeria au Mexique, sa terre d’adoption depuis onze piges, où il est devenu une légende.

Petite canailles

C’est avec son cousin qu’ils ont eu l’idée d’ouvrir Petite Canaille au Mexique . « Cet hiver, avec mon cousin Ichem, on s’est dit que la saveur des pizzas de Marseille nous manquait vraiment. Un soir, on s’est mis à en faire nous-mêmes, à les cuire dans mon four à gaz, pour faire découvrir à un ami mexicain. Il a adoré, nous aussi ! » , explique-t-il à La Provence .…

EM pour SOFOOT.com