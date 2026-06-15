Les Equatoriens, premières victimes d’une nouvelle règle du Mondial

Lors de la rencontre entre la Côte d’Ivoire et l’Equateur, l’arbitre du match François Letexier a jugé bon d’expulser pendant pendant quelques instants deux joueurs équatoriens. La raison ? Une nouvelle règle de la FIFA qui dispose que tout joueur dont la blessure entraîne une interruption du jeu doit sortir du terrain durant une minute. L’arbitre français a choisit de l’appliquer à deux reprises sur Moisés Caicedo et Joël Ordonnez. Le genre de règle que l’on apprend dans ce guide très pratique…

Ils ne passeront pas leurs vacances ensemble

Mise en place pour éviter les simulations, cette nouvelle règle a trouvé ses premières victimes avec les deux Equatoriens, peu contents d’être littéralement mis sur la touche. Maître à jouer de la Tri , Caicedo n’a visiblement pas apprécié le choix de Letexier et a jugé bon d’exprimer son mécontentement en gesticulant et en criant sur l’arbitre assistant de l’homme en noir .…

ABS pour SOFOOT.com