Face à l'ASSE, Kolo Muani et Škriniar encore hors du groupe, Marquinhos absent

Plus que jamais sur le départ.

Le Paris Saint-Germain fermera ce dimanche soir la 17 e journée de Ligue 1 en recevant Saint-Étienne au Parc des Princes, et cela se fera encore sans deux indésirables, côté parisien : comme face à Monaco lors du Trophée des Champions, Randal Kolo Muani et Milan Škriniar n’ont pas été convoqués par Luis Enrique. Les deux joueurs pourraient, voire devraient, quitter le PSG cet hiver alors qu’ils ne font plus partie des plans de leur entraîneur. RKM, qui intéressait en France au début du mercato, serait désormais dans le viseur de la Juve, Milan, Tottenham et Manchester United, selon RMC Sport. Škriniar, lui, est toujours convoité en Italie.…

AL pour SOFOOT.com