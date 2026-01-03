Fàbregas peut remercier un joueur français
Petit à petit, l’oiseau fait son nid.
Dixième de Serie A en 2024-2025 en tant que promu, Côme continue de se faire une place au soleil . L’équipe coachée par Cesc Fàbregas a conforté sa sixième place ce samedi en battant l’Udinese (1-0). Son salut est venu de Lucas Da Cunha. Le milieu de 24 ans, passé par Rennes, Clermont et Nice, a inscrit son premier but de la saison , d’un penalty parfaitement exécuté, suite à une faute sur Alberto Moreno.…
