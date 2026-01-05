 Aller au contenu principal
Fabio Capello : « Les arbitres sont comme une mafia »
information fournie par So Foot 05/01/2026 à 10:49

Fabio Capello : « Les arbitres sont comme une mafia »

Fabio Capello : « Les arbitres sont comme une mafia »

Nostalgique de Pierluigi Collina ?

Dans une interview accordée à Marca , Fabio Capello a sorti la mitrailleuse lourde contre la VAR et ceux qui la manient . « Les arbitres forment une mafia. Ils refusent d’utiliser d’anciens joueurs pour la VAR » , balance l’ancien entraîneur de l’AC Milan et du Real Madrid, persuadé que le mal vient de là : des décisions prises par des gens qui n’ont jamais vraiment joué. « Un joueur est touché au visage, tombe, et on siffle. Mais pourquoi ?! Si je fais 1,90 m et l’autre 1,75 m, mon bras arrive à sa tête, c’est normal. Tout ça me rend fou, complètement fou. » Ambiance.…

MH pour SOFOOT.com

