Fabio Cannavaro est le nouveau sélectionneur de l’Ouzbékistan
information fournie par So Foot 06/10/2025 à 15:32

Un choix aussi étonnant l’identité du Ballon d’or 2006.

La sélection ouzbèque a officialisé ce lundi, l’arrivée de son nouveau sélectionneur Fabio Cannavaro, succédant à Timur Kapadze . Une officialisation qui tombe au lendemain de l’anniversaire du sélectionneur qui a qualifié le pays d’Asie centrale pour sa première Coupe du monde et qui avait lui-même établi sa liste de 27 joueurs pour le prochain rassemblement.…

KM pour SOFOOT.com

