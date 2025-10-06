Fabio Cannavaro est le nouveau sélectionneur de l’Ouzbékistan
Un choix aussi étonnant l’identité du Ballon d’or 2006.
La sélection ouzbèque a officialisé ce lundi, l’arrivée de son nouveau sélectionneur Fabio Cannavaro, succédant à Timur Kapadze . Une officialisation qui tombe au lendemain de l’anniversaire du sélectionneur qui a qualifié le pays d’Asie centrale pour sa première Coupe du monde et qui avait lui-même établi sa liste de 27 joueurs pour le prochain rassemblement.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
