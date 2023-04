Fabien Roussel n'a "plus de rapports" avec Jean-Luc Mélenchon : "C'est le choix qu'il a fait, je le regrette"

Vainqueur du Congrès de son parti, le leader communiste a affirmé ses positions face à La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui selon ses dires, a coupé les ponts avec lui.

Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon, en avril 2022, à Saint-Denis ( AFP / THOMAS COEX )

Après avoir été réélu lundi à la tête du parti communiste avec plus de 80% des voix, Fabien Roussel a déclaré n'avoir "plus de rapports" avec Jean-Luc Mélenchon, affichant ses réserves vis-à-vis de la France insoumise. A l'antenne de RMC/BFMTV , le leader du PCF a martelé son ambition pour une nouvelle alliance à gauche, répétant ses distances avec une Nupes qu'il juge "dépassée".

"Les structures qui figent et nous enferment, c'est pas bon", a t-il ajouté, affirmant n'avoir plus de liens avec le chef de file des insoumis. " Avec Jean-Luc Mélenchon, je n'ai plus de rapports. C'est le choix qu'il a fait, je le regrette. Je l'ai appelé, je lui ai envoyé des courriers, il souhaite pas me parler", a t-il lancé, mardi 11 avril.

"Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faut changer l'eau de temps en temps"

Candidat malheureux à la présidentielle de 2022 avec 2,3% des voix, Fabien Roussel a été plébiscité lors du 39e congrès du PCF au palais du Pharo pour son parler vrai et sa pugnacité à affirmer ses positions face à La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon au sein de la Nupes.

"Je souhaite que nous puissions avoir une rencontre entre responsables des quatre forces politiques qui composent cette union électorale programmatique que nous avons faite au lendemain de l'élection présidentielle" pour "que l'on puisse se dire que nous avons fait, mais qu'on puisse aussi écrire la suite ensemble", a t-il estimé. "Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faut changer l'eau de temps en temps", a t-il encore ajouté.

Lundi, la liste tirée par Fabien Roussel pour le Conseil national a recueilli 80,4% des voix à l'issue d'un vote lundi. Fabien Roussel, 53 ans, dirige le PCF depuis novembre 2018 et sa réélection ne faisait guère de suspense après que son texte d'orientation avait déjà récolté 82% des suffrages en janvier. A l'ouverture du congrès vendredi, le député du Nord avait haussé le ton contre LFI, assumant ses déclarations sur une Nupes "dépassée" et devant s'élargir vers le centre gauche. "Mêlez-vous de vos affaires", avait-il lancé à LFI, qui avait appelé les communistes à "clarifier" leur position après les déclarations de leur chef.