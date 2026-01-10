 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

FA Cup : Le club de Ryan Reynolds tape une équipe de l'élite
information fournie par So Foot 10/01/2026 à 11:54

FA Cup : Le club de Ryan Reynolds tape une équipe de l'élite

FA Cup : Le club de Ryan Reynolds tape une équipe de l'élite

Un match fou, et un exploit au bout : Wrexham a vibré, ce vendredi à domicile, en s’offrant le scalp de Nottingham Forest au troisième tour de FA Cup. Après avoir mené 2-0 puis 3-1, l’équipe de Championship appartenant à l’acteur Ryan Reynolds s’est fait rejoindre, dans les dernières minutes du temps réglementaire, par l’actuel 17 e de Premier League (3-3) , la faute à un doublé de Callum Hudson-Odoi dans le dernier quart d’heure.

L’affaire est allée jusqu’aux tirs au but et la formation galloise s’en est sortie grâce aux ratés d’Omari Hutchinson et Igor Jesus dans le camp d’en face (4-3 T.A.B.) .…

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • CAN 2025 : le Maroc dompte le Cameroun et s'invite dans le dernier carré
    CAN 2025 : le Maroc dompte le Cameroun et s'invite dans le dernier carré
    information fournie par France 24 10.01.2026 11:40 

    Le Maroc s'est qualifié pour les demi-finales de la CAN 2025 en battant le Cameroun 2-0 à Rabat. "C’est historique, 22 ans que le Maroc n’avait pas atteint les demi-finales", s’est félicité Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas. Le Maroc affrontera ... Lire la suite

  • Encore une polémique arbitrale à la CAN
    Encore une polémique arbitrale à la CAN
    information fournie par So Foot 10.01.2026 11:35 

    Ce vendredi, le Maroc, pays hôte de la CAN, a mis fin au parcours du Cameroun en quarts de finale (0-2). Un résultat qui aurait pu être différent, si Dahane Beida avait décidé de siffler penalty après un accrochage entre Adam Masina et Bryan Mbeumo dans la surface ... Lire la suite

  • Coupe du monde : Le camp de base de la France est connu
    Coupe du monde : Le camp de base de la France est connu
    information fournie par So Foot 09.01.2026 22:54 

    Mais quelle ville a donc été choisie ? Alors que l’équipe de France se rendra cet été à la Coupe du monde 2026 (programmé du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique), les joueurs savent désormais officiellement où ils dormiront : ce sera, ... Lire la suite

  • Javier Tebas plutot Diego Simeone que Vincius Junior
    Javier Tebas plutot Diego Simeone que Vincius Junior
    information fournie par So Foot 09.01.2026 22:50 

    C’est une petite bagarre de mots, qui fait cependant une moyenne polémique. En conflit avec Diego Simeone pendant la demi-finale de Supercoupe d’Espagne gagnée par le Real Madrid au détriment de l’Atlético, Vinícius Junior a vu Javier Tebas prendre la défense du ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank