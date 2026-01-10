FA Cup : Le club de Ryan Reynolds tape une équipe de l'élite

Un match fou, et un exploit au bout : Wrexham a vibré, ce vendredi à domicile, en s’offrant le scalp de Nottingham Forest au troisième tour de FA Cup. Après avoir mené 2-0 puis 3-1, l’équipe de Championship appartenant à l’acteur Ryan Reynolds s’est fait rejoindre, dans les dernières minutes du temps réglementaire, par l’actuel 17 e de Premier League (3-3) , la faute à un doublé de Callum Hudson-Odoi dans le dernier quart d’heure.

L’affaire est allée jusqu’aux tirs au but et la formation galloise s’en est sortie grâce aux ratés d’Omari Hutchinson et Igor Jesus dans le camp d’en face (4-3 T.A.B.) .…

JB pour SOFOOT.com