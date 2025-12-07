F1: Lando Norris champion du monde grâce à sa 3e place à Abou Dhabi

Lando Norris à Abou Dhabi le 7 décembre 2025 ( AFP / Giuseppe CACACE )

Le Britannique Lando Norris (McLaren) a remporté son premier titre de champion du monde de Formule 1 en assurant la 3e place au Grand Prix d'Abou Dhabi, suffisante pour rester devant ses adversaires au championnat, Max Verstappen, vainqueur de la course dimanche, et Oscar Piastri, 2e.

Le Néerlandais, qui comptait plus de 100 points de retard au sortir de l'été, a réussi un come back magnifique dans le dernier tiers de la saison mais il échoue au final à deux points de Norris (423 points à 421). Piastri, qui a mené le championnat durant plus de la moitié de la saison, termine troisième (410 pts), à 13 points de son coéquipier anglais.

Norris, 26 ans, s'est montré régulier tout au long de la saison en montant sur le podium 18 fois en 24 courses. Il a remporté sept Grands Prix, comme son coéquipier Piastri. Verstappen s'est lui imposé à huit reprises, mais avait cumulé trop de retard en première partie de saison pour réussir à reprendre la tête.

Qualifiés aux trois premières places, les prétendants au titre se sont tous élancés correctement dimanche pour conserver leurs positions, mais Piastri a rapidement dépassé Norris après quelques virages pour prendre la deuxième place et partir chasser Verstappen, en tête.

Une troisième place suffisait à Norris pour être titré, peu importe les performances de ses deux adversaires, mais le Britannique a été menacé par la Ferrari de Charles Leclerc dans les premières boucles.

La course a cependant été assez monotone, seuls les arrêts aux stands faisant momentanément évoluer le classement.

Max Verstappen en tête au départ du GP d'Abou Dhabi le 7 décembre 2025 ( AFP / Giuseppe CACACE )

Norris, qui était arrivé à Abou Dhabi avec 12 points de marge sur Verstappen, s'est quand même fait quelques frayeurs en dépassant des voitures plus lentes ou des retardataires après ses passages aux stands. Yuki Tsunoda, l'équipier de Verstappen, ne lui a pas facilité la tâche notamment, poussant l'Anglais à mettre quatre roues hors piste pour de dépasser. Une péripétie sans conséquences pour l'Anglais.

Derrière le trio de tête, Leclerc a pris la quatrième place devant George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas) et Lewis Hamilton (Ferrari).

Au classement des constructeurs, derrière McLaren, déjà titré depuis longtemps, Mercedes a conservé la deuxième place du classement, devant Red Bull et Ferrari.