F1 Academy: "ce titre va m'ouvrir des portes" affirme Doriane Pin à l'AFP
information fournie par AFP 24/11/2025 à 10:11

La Française Doriane Pin a remporté l'édition 2025 de la F1 Academy, le championnat de monoplaces réservé aux femmes, le 23 novembre 2025 à Las Vegas ( AFP / Patrick T. Fallon )

La Française Doriane Pin a remporté l'édition 2025 de la F1 Academy, le championnat de monoplaces réservé aux femmes, le 23 novembre 2025 à Las Vegas ( AFP / Patrick T. Fallon )

Doriane Pin, 21 ans et qui a remporté samedi à Las Vegas l'édition 2025 de la F1 Academy, le championnat de monoplaces réservé aux femmes, a estimé auprès de l'AFP que ce titre allait lui "ouvrir des portes".

La Française, membre du programme de jeunes pilotes de l'écurie Mercedes et qui roulait pour l'équipe italienne Prema, n'a pas encore décidé vers quel championnat elle se tournerait l'an prochain mais son objectif reste le même, atteindre la F1.

QUESTION: Après votre deuxième place la saison dernière, qu'est-ce qui a fait la différence cette année pour vous permettre de remporter la F1 Academy ?

REPONSE: "Déjà, j'ai beaucoup appris l'an dernier pour ma première saison en monoplace. On a eu des belles victoires en 2024, mais on était moins régulier. On a changé un peu notre préparation. On a fait plus de simulateur. On se connaît un peu mieux avec l'équipe. On s'est senti plus prêt avant le début de la saison. Après, c'était aussi une question de régularité tout le long de la saison. On a marqué des points dans toutes les courses. Ça montre qu'on a vraiment de la performance partout. C'est clair que l'approche a été fondamentale. Forcément, on doit être agressif, mais en même temps, on joue un championnat. Il faut être intelligent dans nos manoeuvres, dans nos dépassements. Dans toute l'intelligence de course et dans les décisions avant course."

Q: Que représente ce titre pour vous ?

R: "C'est un aboutissement après toutes ces années de travail. Ce n'est jamais facile gagner un titre. Mon rêve a toujours été de faire de la monoplace et d'arriver un jour en F1. J'ai beaucoup appris durant toutes ces années en endurance mais quand on a pris cette décision de venir en monoplace, on ne l'a pas fait à moitié, on a vraiment tout donné et c'est pourquoi ce titre compte beaucoup. J'ai aussi envie de prouver à moi-même que j'ai ma place à cet endroit. Gagner ce titre, c'est fondamental pour la suite de ma carrière aussi. C'est important de gagner des courses mais des titres, c'est encore mieux. C'est sûr que ça va m'ouvrir des portes pour la suite."

Q: De quoi sera faite la suite justement ?

R: "C'est encore incertain, on n'a pas encore pris de décision. J'ai beaucoup appris en F1 Academy et cela va m'aider. Cette année, le vainqueur du championnat remporte une prime donc on a le choix d'aller où on veut l'an prochain. Il y aura des décisions à prendre dans les prochaines semaines pour choisir quelle sera la meilleure option pour avoir du succès et une grande carrière. C'est une décision très importante. L'objectif pour moi, c'est la Formule 1 donc la monoplace reste la priorité. Mon objectif, c'est d'atteindre le plus haut niveau et je ferai tout pour y arriver."

Q: Pensez-vous pouvoir atteindre la F1 et plus globalement qu'une femme puisse y parvenir ?

R: "Oui, parce que j'y crois. Et quand on croit en quelque chose on peut soulever des montagnes. Et puis j'ai quand même montré que j'avais du potentiel. Je pense que beaucoup de gens se disent que c'est impossible parce qu'ils n'ont jamais vu de femme en F1 depuis des années et qu'il n'y a pas de modèle, en fait. Pour la préparation technique en amont et tout ce qui est préparation physique, une athlète féminine n'est pas complètement différent d'un athlète masculin donc je suis persuadée qu'une femme est capable de rouler dans une F1 et de se battre avec les plus grands. Et c'est aussi une question de temps, de préparation, de rencontrer les bonnes personnes, des gens qui sont expérimentés et amènent cette touche en plus pour faire vraiment la différence et pouvoir ramener une femme en F1."

L'offre BoursoBank