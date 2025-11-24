 Aller au contenu principal
Rugby-Une tournée du XV de France loin d'être rassurante
24/11/2025 à 11:42

Des membres de l'équipe de France

Des membres de l'équipe de France

Deux victoires et une défaite : le XV de France a conclu sa tournée d'automne par une note positive contre l'Australie (48-33) samedi sans pour autant complètement rassurer à un peu plus de deux mois du Tournoi des Six Nations, qu'il n'abordera pas en pleine confiance.

Après un revers d'entrée face à l'Afrique du Sud (32-17) et une victoire poussive face aux Fidji (34-21), les Bleus n'avaient pas le droit à l'erreur face aux Wallabies. Ils leur ont infligé une huitième défaite sur leurs neuf derniers matches mais les carences tricolores aperçues sur ce mois de novembre ont persisté et font dire à Fabien Galthié que l'équipe de France n'est pas aussi forte que ces dernières années.

"Si je compare à il y a quatre ans pile, on est moins en place, moins fort", a dit le sélectionneur en conférence de presse samedi. "On n’est pas au même niveau, pour plein de petites raisons, mais je le dis avec sérénité."

Privée de sa star Antoine Dupont depuis mars, mais aussi de Yoram Moefana, Peato Mauvaka ou Uini Atonio notamment, la France a pêché dans deux secteurs principaux : la défense et la discipline, les deux étant souvent liés.

Les Bleus ont encaissé 86 points et 12 essais en trois rencontres, soit 28,7 points et 4 réalisations en moyenne par match. Outre la démonstration par les chiffres, l'impression visuelle n'a pas été plus séduisante avec la sensation, par moments, d'une grande passivité dans la défense française.

"Dans ces cinq essais concédés (contre l'Australie), comme contre l’Afrique du Sud et les Fidji, il y a quelque chose de récurrent qu’on a identifié mais pas encore rectifié", a analysé Fabien Galthié samedi soir. "C’est la maîtrise de nos positions défensives sans le ballon, la capacité à tenir l’échange sans faire de fautes. Quand on concède huit pénalités en première mi-temps face à l’Australie…"

INDISCIPLINE CHRONIQUE

Le sélectionneur touche ici à la deuxième limite tricolore lors de cette tournée : l'indiscipline, "point noir de la tournée", selon le centre Nicolas Depoortere. Après les 13 pénalités concédées face à l'Afrique du Sud et les 11 face aux Fidji, le XV de France en a concédé 12 contre l'Australie pour rester dans sa moyenne.

"Je ne sais pas comment toutes les expliquer, je n’ai pas tout en tête, mais c’est vrai qu’on n’est pas assez discipliné pour jouer à ce niveau-là", a reconnu l'ailier Louis Bielle-Biarrey en zone mixte. "Aujourd’hui, ça passe, on est content. Mais on a vu que face aux Sud-Africains, c’était beaucoup plus compliqué, et même face aux Fidjiens. On sait ce que l’on a à travailler."

Absent contre les Springboks puis capitaine les deux samedi suivants, Grégory Alldritt se projetait déjà sur les progrès nécessaires dans ce domaine pour le Tournoi des Six Nations.

"On sait que les matches de Tournoi peuvent se jouer à trois points ou moins donc la discipline va être super importante pour cette compétition", a-t-il dit samedi en conférence de presse.

Au rang des performances individuelles, Nicolas Depoortere a bonifié ses deux titularisations en inscrivant quatre essais tout comme un autre centre, Kalvin Gourgues, qui pour sa première sélection a montré de belles qualités et notamment offert un essai à Louis Bielle-Biarrey.

Charles Ollivon a également montré qu'il était de retour au plus haut niveau malgré une blessure qui l'a écarté des terrains de janvier à octobre. Il a démontré qu'il pouvait aussi être un recours utile en deuxième ligne.

Le XV de France entamera son Tournoi des Six Nations, dont il est le tenant du titre, le 5 février prochain avec la réception de l'Irlande au Stade de France.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Kate Entringer)

Sport
Coupe du monde de rugby
