Eze présenté à l’Emirates Stadium avant Arsenal-Leeds
information fournie par So Foot 23/08/2025 à 19:06

Eze présenté à l’Emirates Stadium avant Arsenal-Leeds

Eze présenté à l’Emirates Stadium avant Arsenal-Leeds

Pour le plus grand bonheur des supporters de Tottenham.

Un temps annoncé du côté de Tottenham, Eberechi Eze s’est finalement engagé avec Arsenal . Un transfert officialisé ce samedi après-midi, à quelques minutes de la grande première à domicile des Gunners , face à Leeds. Acheté contre un montant avoisinant les 70 millions d’euros, le jeune international anglais a été présenté à l’Emirates Stadium pour être chaudement célébré par ses nouveaux supporters.…

