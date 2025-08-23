Eze présenté à l’Emirates Stadium avant Arsenal-Leeds
Pour le plus grand bonheur des supporters de Tottenham.
Un temps annoncé du côté de Tottenham, Eberechi Eze s’est finalement engagé avec Arsenal . Un transfert officialisé ce samedi après-midi, à quelques minutes de la grande première à domicile des Gunners , face à Leeds. Acheté contre un montant avoisinant les 70 millions d’euros, le jeune international anglais a été présenté à l’Emirates Stadium pour être chaudement célébré par ses nouveaux supporters.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
