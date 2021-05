Extinction en vue, avenir incertain... Mélenchon flingue le PS et les écolos

« Je n'ai pas l'intention de transiger. » Le message de Jean-Luc Mélenchon dans une interview accordée au Monde, et publiée mardi 11 mai, est sans ambiguïté, de même que les flèches qu'il décoche à l'essentiel des autres partis de gauche. Le leader de La France insoumise ne rejette pas toute entente avec ceux qui veulent une « rupture », mais exclut des accords avec la gauche qui joue le jeu du capitalisme.

Il tance ainsi « le PS, social-libéral, promis à une extinction plus ou moins rapide », ou une nouvelle fois « les écologistes (qui) ont un avenir aussi longtemps qu'on ne les voit pas à l'œuvre ». « Que veut dire une écologie politique qui transige avec les multinationales, et qui méconnaîtrait la nécessité de la souveraineté du peuple en toutes circonstances ? Le capitalisme écologique de bonne volonté, ça n'existe pas », tranche-t-il. De cette « gauche traditionnelle », il juge qu'elle ne cherche qu'à « se partager des places et faire un texte qui n'empêche personne de dormir. Ça ne sert à rien, sinon à dégoûter les gens ».

Des alliances encore possibles ?

Candidat le mieux placé de la gauche à la présidentielle 2017 après le naufrage du PS, Jean-Luc Mélenchon semble cependant prêt à accueillir ceux qui ont comme lui une « culture de la rupture et de l'exigence d'inventer une autre forme de vie en société ». Il cite Benoît Hamon ou Sandrine Rousseau. Concernant

... Lire la suite sur LePoint.fr