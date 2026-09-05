 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Explosions près de l'île iranienne de Kharg, dans le golfe Persique
information fournie par Reuters 05/09/2026 à 09:28
Ajouter Boursorama à vos sources

Des explosions ont été entendues samedi près de l'île iranienne de Kharg, dans le golfe Persique, où se trouve un important terminal pétrolier, a rapporté l'agence de presse semi-officielle Fars.

L'agence de presse officielle Nournews a indiqué avoir reçu des informations non confirmées de sources locales selon lesquelles un pétrolier iranien naviguant près de Kharg aurait ait été la cible d'un missile tiré par les forces américaines.

Selon un correspondant de l'agence Fars présent sur l'île de Kharg, des bruits d'explosion ont été entendus en provenance du Golfe, mais aucune fumée n'a été aperçue.

Les autorités iraniennes n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat sur ces informations.

(Reportage du bureau de Dubaï ; Édition : Version française Elizabeth Pineau)

Proche orient
Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank