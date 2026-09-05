Explosions près de l'île iranienne de Kharg, dans le golfe Persique

Des explosions ont été entendues samedi près de l'île iranienne de Kharg, dans le golfe Persique, où se trouve un important terminal pétrolier, a rapporté l'agence de presse semi-officielle Fars.

L'agence de presse officielle Nournews a indiqué avoir reçu des informations non confirmées de sources locales selon lesquelles un pétrolier iranien naviguant près de Kharg aurait ait été la cible d'un missile tiré par les forces américaines.

Selon un correspondant de l'agence Fars présent sur l'île de Kharg, des bruits d'explosion ont été entendus en provenance du Golfe, mais aucune fumée n'a été aperçue.

Les autorités iraniennes n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat sur ces informations.

(Reportage du bureau de Dubaï ; Édition : Version française Elizabeth Pineau)