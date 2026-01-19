Explosion dans un hôtel à Kaboul, plusieurs morts, selon les taliban

(Actualisé avec précisions)

Une explosion survenue dans un hôtel du centre de Kaboul a fait plusieurs morts et des blessés, a annoncé lundi le ministère taliban de l'Intérieur.

"Selon des informations préliminaires, un certain nombre de personnes ont été tuées et blessées", a dit à Reuters un porte-parole du ministère, Abdoul Mateen Qani.

L'explosion s'est produite à Shahr-e Naw, quartier commercial et aisé du centre-ville de Kaboul, fréquenté par les étrangers et considéré comme l'un des plus sûrs de la capitale afghane.

Le porte-parole de la police de Kaboul, Khalid Zadran, a laissé entendre qu'il s'agissait d'un acte criminel, précisant qu'il n'avait pas été revendiqué à ce stade.

(Reportage Mohammed Yunus Yawar, version française Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)