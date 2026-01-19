 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Au procès en appel du RN, les "réponses de Normand" de l'eurodéputé Nicolas Bay
information fournie par AFP 19/01/2026 à 17:22

L'ancien secrétaire général du FN et eurodéputé Nicolas Bay le 13 janvier 2026 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

L'ancien secrétaire général du FN et eurodéputé Nicolas Bay le 13 janvier 2026 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

L'eurodéputé Nicolas Bay a admis lundi au procès en appel des assistants parlementaires du Front national que le sien l'avait "aidé" dans "ses activités politiques nationales", jurant ne pas s'être "rendu compte" qu'il s'agissait d'un détournement: "une réponse de Normand", a ironisé la présidente de la cour d'appel.

Depuis le 31 mars dernier, Nicolas Bay n'est plus conseiller régional de Normandie, sa terre électorale depuis plus de quinze ans.

Condamné ce jour-là à trois ans d'inéligibilité avec effet immédiat, il n'était pas parvenu à convaincre le tribunal correctionnel de Paris de la réalité du travail de son assistant Timothée Houssin, embauché au lendemain de son élection au Parlement européen en juin 2014, et dont la rémunération était prise en charge par l'institution communautaire.

C'est avec une ligne de défense singulièrement infléchie que celui qui siège toujours dans l'hémicycle de Strasbourg - élu sur la liste Reconquête! en 2024, il s'est depuis éloigné d'Eric Zemmour - s'est présenté lundi après-midi à Paris devant ses juges d'appel.

"Je reconnais qu'avec mes activités politiques nationales qui m'accaparaient, Timothée Houssin m'a aidé dans ces tâches-là." Un aveu? "Je pense en 2025 que ça apparaît comme un détournement aux yeux de tout le monde", mais "en 2015, ç'aurait été beaucoup moins clair pour beaucoup de monde", tempère-t-il.

La présidente de la cour d'appel, Michèle Agi, le relance: reconnaît-il ces détournements de fonds publics, pour lesquels il est poursuivi aux côtés de Marine Le Pen, le parti d'extrême droite en tant que personne morale, et dix autres anciens eurodéputés et assistants?

L'ancien secrétaire général du FN et eurodéputé Nicolas Bay le 13 janvier 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

L'ancien secrétaire général du FN et eurodéputé Nicolas Bay le 13 janvier 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

"A l'époque, je ne me suis pas du tout rendu compte. C'est un tort. L'activité partisane (de mon assistant), je pense que ça répond à la définition de détournement, mais à aucun moment, je n'ai eu l'intention de..."

Un mi-oui, mi-non qui a donc suscité le trait d'esprit de la magistrate: "C'est une réponse de Normand!" Et un éclat de rire dans la salle d'audience.

- "Zones grises" -

La nouvelle défense de l'élu est dans la droite ligne de celle qu'a esquissée Marine Le Pen dès l'ouverture des débats, mardi - le procès doit durer jusqu'au 11 février -, contestant "l'élément intentionnel" de l'infraction, à défaut de nier la matérialité des faits reprochés tel que plaidé lors du premier procès.

Mais, s'il est désormais admis que M. Houssin a pu travailler pour le Front national, devenu RN, la réalité de la moindre activité pour son eurodéputé demeure sujette à caution.

"Timothée Houssin explique qu'il répondait au courrier mais jamais par écrit! C'est sûr, à l'oral, y'a pas de trace", constate la magistrate. De même que ces "notes de synthèse", qui se sont révélées n'être que de simples revues de presse fournies lors de l'instruction.

Michèle Agi hausse le ton: "Franchement, ça n'est pas probant comme émanant d'un travail de Timothée Houssin..."

A la barre, l'ancien secrétaire général du Front national, aujourd'hui 48 ans, évoque des "zones grises", reconnaît son "tort" de ne pas avoir suffisamment archivé les documents, son manque de "vigilance".

Mais l'élu apparaît en difficulté lorsque la magistrate lui soumet un "annuaire interne" du FN de l'automne 2014, dans lequel M. Houssin apparaît comme l'"assistant" du... secrétaire général du parti. "Alors que le parti ne devrait même pas connaître Timothée Houssin", lui fait-elle observer. Une erreur matérielle, suppose Nicolas Bay.

C'est l'hypothèse d'un "système", tel que les juges de première instance l'avaient reconnu, qui est à nouveau interrogée, notamment lorsque la présidente de la cour d'appel rappelle l'évocation par plusieurs témoins d'une réunion au cours de laquelle la présidente du FN, Marine Le Pen, aurait expressément demandé aux eurodéputés de laisser le parti répartir leurs assistants.

"Elle ne connaissait aucun de mes assistants: je suis la démonstration qu'il n'y avait pas de consignes", conteste Nicolas Bay. "Si elle m'avait demandé de le faire, je me serais donc affranchi de cette recommandation et quatre mois plus tard, elle ne m'en aurait tenu aucune rigueur et nommé secrétaire général?", feint-il d'interroger. "Marine Le Pen n'est pas connue pour manquer d'autorité..."

L'intéressée, qui n'était pas présente lundi à l'audience, pourra s'en expliquer mardi: elle est attendue à la barre à 13H30 pour son interrogatoire qui doit s'étaler sur deux jours.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / STEFANO RELLANDINI )
    LVMH cède ses activités de ventes aux voyageurs (DFS) en Chine
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.01.2026 17:44 

    LVMH a annoncé lundi la vente de ses activités Duty Free Shops (DFS) en Chine à CTG Duty-Free, un important opérateur du "travel retail" (vente dans les lieux de transport) dont le siège est à Pékin. "Dans le cadre de cette transaction, CTG Duty-Free acquerra les ... Lire la suite

  • Le dernier recours au 49.3 remonte à février 2025, sous François Bayrou (illustration) ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Lecornu se résigne au 49.3 : une arme constitutionnelle utilisée plus de 100 fois sous la Vème République
    information fournie par Boursorama avec Media Services 19.01.2026 17:19 

    Après avoir plaidé pour la recherche du compromis entre parlementaires et exclu l'hypothèse d'un "passage en force", le Premier ministre a finalement officialisé le recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le budget 2026. L'article 49.3, qui ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : La situation technique est plutôt incertaine
    GE AEROSPACE : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 19.01.2026 17:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • SCHLUMBERGER : Risque de correction sous les résistances
    SCHLUMBERGER : Risque de correction sous les résistances
    information fournie par TEC 19.01.2026 17:06 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank