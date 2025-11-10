 Aller au contenu principal
Explosion d'une voiture à New Delhi, au moins huit morts
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 17:35

Au moins huit personnes ont été tuées lundi à New Delhi lors de l'explosion d'une voiture près du Fort Rouge, un site historique du XVIIe siècle très fréquenté, a annoncé un porte-parole de la police.

La cause de la déflagration est en cours d'investigation, a précisé Sanjay Tyagi. "Huit personnes ont été tuées dans l'explosion", a-t-il dit. Selon les chaînes de télévision indiennes, une vingtaine de personnes ont été blessées.

L'état d'alerte a été déclaré dans l'Etat voisin de l'Uttar Pradesh, le plus peuplé du pays, et à Mumbai, la capitale financière, selon des médias locaux.

Des corps mutilés, des carcasses de voitures calcinées gisaient dans une rue du vieux quartier de Delhi, fermée par les forces de sécurité, tandis que les secours opéraient.

Selon le chef de la police de New Delhi, Satish Golcha, l'explosion meurtrière est survenue quelques minutes avant 19h00 (13h30 GMT).

"Un véhicule circulant à faible allure s'est arrêté au feu rouge. Il a explosé et des véhicules ont été endommagés à proximité", a-t-il dit à des journalistes.

Au moins six véhicules et trois vélos-taxis ont pris feu, a précisé par la suite le chef adjoint des pompiers, qui ont circonscrit les foyers d'incendie.

Le Fort rouge est une forteresse en grès rouge édifiée au XVIIe siècle par l'empereur moghol Shah Jahan. Ceinte par une muraille longue de plus de deux kilomètres, elle renferme des palais et des mosquées.

(Reportage Shilpa Jamkhandikar, version française Sophie Louet, édité par Tangi Salaün)

