Explosion à Kaboul, plusieurs morts, selon les taliban

Une explosion survenue à Kaboul a fait plusieurs morts et des blessés, a annoncé lundi le ministère taliban de l'Intérieur.

"Selon des informations préliminaires, un certain nombre de personnes ont été tuées et blessées", a dit à Reuters un porte-parole du ministère, Abdoul Mateen Qani, ajoutant que des précisions seraient données ultérieurement.

L'explosion, dont on ignore pour l'heure l'origine, s'est produite à Shahr-e Naw, quartier aisé du centre-ville de Kaboul, fréquenté par les étrangers.

(Reportage Mohammed Yunus Yawar, version française Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)