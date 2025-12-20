Exécution en Iran d'un homme accusé d'espionnage pour Israël

Un homme, condamné pour espionnage pour le compte d'Israël et pour entretenir des liens avec des groupes d'opposition, a été exécuté samedi en Iran, a rapporté l'agence Mizan, organe du pouvoir judiciaire iranien.

Le groupe Iran Human Rights, basé en Norvège, a déclaré sur le réseau social X que l'homme, identifié comme un étudiant en architecture de 27 ans s'appelant Aghil Keshavarz, avait été condamné à mort pour des accusations d'espionnage pour le compte d'Israël "sur le fondement de confessions obtenues sous la torture".

Les exécutions d'Iraniens reconnus coupables d'espionnage pour le compte d'Israël ont considérablement augmenté cette année, plusieurs condamnations à mort ayant été exécutées ces derniers mois.

(Menna Alaa El-Din et la rédaction de Dubaï; version française Camille Raynaud)