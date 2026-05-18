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EXCLUSIF-Le Pakistan a déployé 8.000 soldats et un escadron d'avions en Arabie saoudite
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 15:03

par Asif Shahzad, Saad Sayeed et Mubasher Bukhari

Le Pakistan a déployé 8.000 soldats, un escadron d'avions de chasse et un système de défense aérienne en Arabie saoudite dans le cadre d'un pacte de défense mutuelle, Islamabad renforçant sa coopération militaire avec Ryad en parallèle de ses efforts de médiation dans la guerre en Iran.

Ce déploiement, dont l'ampleur est révélée pour la première fois, a été confirmé par trois responsables et deux sources gouvernementales du Pakistan.

Ils ont décrit les troupes présentes sur place comme une force importante et opérationnelle destinée à soutenir l'armée saoudienne si le royaume venait à subir de nouvelles attaques. L'Arabie saoudite a été à plusieurs reprises la cible de l'Iran depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

L'armée et le ministère des Affaires étrangères du Pakistan, ainsi que le bureau de presse du gouvernement saoudien, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les termes complets de l’accord de défense signé l’année dernière entre Islamabad et Ryad sont confidentiels, mais les deux pays ont déclaré qu’ils étaient obligés de mutuellement se porter assistance en cas d'attaque.

Le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif, a précédemment laissé entendre que cet accord plaçait l’Arabie saoudite sous le parapluie nucléaire du Pakistan.

Selon les sources avec lesquelles Reuters s'est entretenu, le Pakistan a déployé début avril environ 16 appareils, principalement des chasseurs JF-17 fabriqués conjointement avec la Chine, en Arabie Saoudite. Deux des sources ont déclaré que le Pakistan avait également envoyé deux escadrons de drones.

Toutes ont indiqué que ce déploiement comprenait environ 8.000 soldats, avec l'engagement d'en envoyer davantage si nécessaire, ainsi qu'un système de défense aérienne chinois HQ-9.

Le personnel déployé aura principalement un rôle de conseil et de formation, selon deux des sources qui ont déclaré avoir eu connaissance des échanges entre les deux pays.

Ce déploiement s'ajoute aux milliers de soldats pakistanais déjà stationnés en Arabie Saoudite, en vertu d'accords antérieurs.

L'une des sources gouvernementales, qui a pris connaissance du texte de l'accord de défense confidentiel, a déclaré que celui-ci prévoyait la possibilité de déployer jusqu'à 80.000 soldats pakistanais en Arabie saoudite. Deux sources ont indiqué que l'accord prévoyait également le déploiement de navires de guerre pakistanais.

Ce déploiement intervient alors qu'Islamabad tente de s'imposer comme le principal médiateur de la guerre au Moyen-Orient, contribuant à négocier un cessez-le-feu entre Washington et Téhéran.

(Rédigé par Asif Shahzad et Saad Sayeed à Islamabad, Mubasher Bukhari à Lahore, avec Ariba Shahid à Karachi et Timour Azhari à Ryad; version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

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