EXCLUSIF-La société de technologies de défense Anduril serait en pourparlers pour lever des fonds sur la base d'une valorisation d'environ 100 milliards de dollars

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* Selon certaines sources, les investisseurs pourraient devoir s'engager dans un deuxième tour de financement d'environ 110 milliards de dollars

* Anduril a déclaré qu'aucune décision n'avait été prise concernant un éventuel financement futur

* En janvier, la société a annoncé un chiffre d'affaires de 2,2 milliards de dollars pour 2025

par David Jeans et Echo Wang

La société de technologie de défense Anduril est en pourparlers avec des investisseurs en vue d’un nouveau tour de table qui pourrait la valoriser à environ 100 milliards de dollars, la plaçant au même niveau que des entreprises telles que Northrop Grumman NOC.N et Lockheed Martin, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.

Ce tour de table et ces valorisations, révélés ici pour la première fois, peuvent encore évoluer, ont précisé ces sources.

L’une des idées avancées consistait pour l’entreprise à recourir à un processus en deux étapes, dans le cadre duquel les investisseurs devraient s’engager à financer un deuxième tour à une valorisation plus élevée, qui pourrait avoir lieu d’ici un an, ont indiqué les sources. La valorisation pour ce deuxième tour de financement pourrait être subordonnée au respect par Anduril de certains critères financiers, ont-elles ajouté.

Reuters n’a pas pu déterminer le montant qu’Anduril prévoyait de lever.

Dans un communiqué, un porte-parole d’Anduril a déclaré qu’aucune décision n’avait été prise concernant un éventuel financement futur. “En tant qu’entreprise privée, nous évaluons régulièrement les opportunités de financement permettant d’assurer la croissance de l’activité”, a déclaré le porte-parole. Ces discussions interviennent alors que l’entreprise affiche des ventes en plein essor dans le secteur militaire et suscite l’enthousiasme des investisseurs autour de sa gamme de drones, de logiciels et de missiles, dans le contexte du conflit entre les États-Unis et l’Iran . Il y a tout juste deux mois, l’entreprise a doublé sa valorisation pour atteindre 61 milliards de dollars lors d’un tour de table de 5 milliards de dollars mené par Thrive Capital et Andreessen Horowitz. Ces discussions soulignent également à quel point les start-ups à croissance rapide exercent de plus en plus de pouvoir sur le marché et exigent des concessions très inhabituelles de la part des investisseurs. Avant son introduction en bourse en juin, SpaceX , par exemple, avait imposé des conditions inhabituelles aux investisseurs lors de ses levées de fonds privées, notamment une vérification approfondie et des obligations limitées en matière de publication d’informations financières.

Cette valorisation potentielle ferait d’Anduril, basée en Californie, une entreprise presque aussi valorisée que Lockheed Martin LMT.N , l’un des plus grands conglomérats mondiaux de la défense et constructeur de plusieurs des avions de chasse les plus coûteux du Pentagone, notamment les F-22, F-15 et F-35. Lockheed est valorisée à 130 milliards de dollars. Dirigée par son fondateur Palmer Luckey, Anduril multiplie les annonces de nouvelles armes militaires et de drones à un rythme soutenu. La société a déclaré en janvier avoir enregistré un chiffre d’affaires de 2,2 milliards de dollars en 2025 et doublé ses effectifs.

En début de semaine, l’entreprise a dévoilé un nouveau drone à décollage et atterrissage verticaux baptisé “Thunder” lors du salon aéronautique de Farnborough, en Angleterre, et espère le voir voler aux côtés d’unités d’hélicoptères militaires.