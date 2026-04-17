EXCLUSIF-La PM ukrainienne se dit plus confiante quant au soutien des USA après sa visite à Washington

La Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko a quitté les Etats-Unis jeudi, après des discussions "positives" avec de hauts responsables américains, dont le secrétaire au Trésor Scott Bessent.

Ioulia Svyrydenko a déclaré à Reuters qu'elle avait profité de sa rencontre avec Scott Bessent pour réaffirmer la position de l'Ukraine, qui estime que les sanctions imposées à la Russie après son invasion à grande échelle de l'Ukraine il y a quatre ans ne devaient pas être diminuées, levées ou reportées.

Washington avait temporairement levé certaines sanctions sur le pétrole russe pour faire face aux pénuries d'approvisionnement causées par la guerre en Iran, mais elles sont désormais de nouveau en vigueur.

"Je pense que le secrétaire Bessent soutient l'Ukraine et défend ses intérêts", a déclaré Ioulia Svyrydenko lors de sa seule interview accordée aux médias durant sa visite aux Etats-Unis à l'occasion des réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale.

"La discussion a été très amicale et il est très encourageant", a-t-elle déclaré. "Je pense que tous nos homologues ici aux Etats-Unis le comprennent parfaitement: empêcher le contournement des sanctions, et aussi renforcer ces sanctions, sont des mesures extrêmement importantes qui doivent être prises pour affaiblir la Russie."

Des responsables américains et ukrainiens se sont rencontrés le mois dernier en Floride pour des pourparlers visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, mais les espoirs de parvenir rapidement à un accord se sont amenuisés. L'Ukraine insiste sur la nécessité d'obtenir des garanties de sécurité avant d'accepter tout accord de paix.

"Je rêve que cette guerre prenne fin, mais qu'elle prenne fin avec des garanties de sécurité adéquates, un plan de prospérité approprié, un véritable plan de reconstruction et de redressement", a déclaré Ioulia Svyrydenko. "Cela donnerait aux Ukrainiens la possibilité de vivre la vie qu'ils méritent après s'être tant battus."

LIENS RENFORCÉS

Ioulia Svyrydenko a déclaré que les liens entre l'Ukraine et les Etats-Unis s'étaient renforcés au cours de l'année écoulée grâce à un travail conjoint sur le Fonds d'investissement pour la reconstruction, qui a approuvé le mois dernier son premier projet et devrait en approuver un deuxième - dans le secteur de l'énergie - cet été.

La Première ministre ukrainienne a déclaré espérer que le fonds pourrait être élargi afin d'approuver davantage de projets, notant que plus de 200 demandes avaient été reçues jusqu'à présent. L'objectif initial fixé pour cette année est de trois projets.

Ioulia Svyrydenko a également évoqué les progrès réalisés avec le FMI concernant un prêt à l'Ukraine de 8 milliards de dollars approuvé en février, et a indiqué que le FMI enverrait une mission à Kyiv en mai.

Elle a précisé que le FMI comprenait que l'Ukraine avait besoin de davantage de souplesse dans certains cas et que l'institution était prête à aider Kyiv.

"Durant cette visite, j'ai senti que tout le monde était très encourageant", a affirmé Ioulia Svyrydenko.

"Ma première impression après deux jours, c'est que la situation a changé", a-t-elle ajouté, notant que l'ambiance avait été plus constructive que lors des rencontres précédentes.

(Andrea Shalal; version française Camille Raynaud)