EXCLUSIF-L'Iran va recevoir bientôt des lanceurs chinois de missile sol-air portatifs-sources

par John Irish et Jonathan Saul

L'Iran devrait recevoir sous plusieurs semaines une première livraison de centaines de lanceurs portatifs de missile sol-air de fabrication chinoise, a appris Reuters de trois sources au fait de la question, alors que Téhéran cherche à redensifier ses capacités défensives en raison de la guerre avec les Etats-Unis.

Cette acquisition, valorisée entre 60 millions et 70 millions de dollars, est l'une des principales démarches entreprises par Téhéran pour renforcer ses défenses aériennes de courte portée depuis le début de la guerre, déclenchée le 28 février par la campagne de bombardements lancée par les Etats-Unis et Israël.

Le conflit a mis en exergue des lacunes de l'Iran dans la protection de ses sites militaires et de ses infrastructures stratégiques.

D'après les sources, le contrat passé par Téhéran comprend l'acquisition de 300 à 400 systèmes de missile sol-air portatifs (MANPADS), dont des QW-12 et des FN-16 de fabrication chinoise.

Il a été signé avec Zhongqing Baoshang International Investment, une entreprise basée à Hong Kong qui, selon les sources, sert d'intermédiaire entre le camp iranien et le fournisseur chinois.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du ministère iranien des Affaires étrangères.

Pékin a déclaré pour sa part qu'il s'agissait d'une information "sans fondement aucun". "La Chine joue un rôle en faveur de la paix et d'une fin au conflit", a ajouté le ministère chinois des Affaires étrangères en réponse à une demande de commentaire.

La firme Zhong Qing Bao Shang Group, basée à Pékin et dont Zhongqing Baoshang International Investment est une filiale, n'a pas donné suite pour l'heure à une demande de commentaire.

UN POSSIBLE ACHEMINEMENT PAR VOIE TERRESTRE

En obtenant des centaines de lanceurs portatifs, l'Iran renforcerait de manière significative son stock d'armes anti-aériennes de courte portée.

Un tel contrat suggère également que les liens militaires entre Téhéran et Pékin se renforcent.

Les sources ont prévenu que, même si l'accord a été signé, les délais de livraison, le nombre de missiles et d'autres éléments pourraient encore évoluer.

Il est prévu que les livraisons s'effectuent depuis Urumqi dans l'ouest de la Chine, par voie aérienne, avant de transiter via le Pakistan pour être acheminées en Iran, ont dit les sources, sans préciser comment s'effectueraient ces transferts.

Le service de presse de l'armée pakistanaise a nié toute implication d'Islamabad dans un tel projet. "Les spéculations sur l'implication du Pakistan dans la livraison d'armes de défense aérienne à l'Iran depuis la Chine sont absolument fausses", a-t-il dit.

Un porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Deux sources au sein de services de renseignements occidentaux et un représentant iranien ont déclaré que Téhéran envisageait des itinéraires terrestres pour acheminer plus discrètement les équipements militaires chinois.

Si l'Iran a massivement investi en missiles, drones et radars au cours des deux dernières décennies, des experts militaires soulignent l'importance des lanceurs portatifs de missile sol-air. Ces systèmes peuvent être déployés rapidement, être utilisés par des petites équipes et déplacés fréquemment, ce qui les rend moins vulnérables que les batteries fixes.

Une source sécuritaire européenne a déclaré que les autorités de son pays étaient informées de plusieurs contrats en discussion à propos d'une possible vente à l'Iran de lanceurs QW, dont des systèmes QW-12, QW-18 et QW-19.

L'Iran est désireux de se procurer des missiles QW-12 et QW-18, a déclaré une autre source sécuritaire, basée au Moyen-Orient, qui a ajouté ne pas avoir connaissance de la finalisation d'un accord pour le moment.

(John Irish et Jonathan Saul, avec la contribution de Liz Lee à Pékin, Clare Jim à Hong Kong et Rick Noack à Islamabad; version française Jean Terzian)