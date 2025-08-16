Ex de Nantes, Quentin Merlin déclare déjà sa flamme à Rennes
La spontanéité, ce n’est pas à prouver.
La sincérité, certains pourront en revanche en douter. Après le succès de Rennes contre Marseille lors de la toute première journée de Ligue 1 version 2025-2026, Quentin Merlin s’est lâché face à la presse en zone mixte. Transféré en provenance du club phocéen et ancien joueur de Nantes, le latéral a carrément déclaré sa flamme pour ses nouvelles couleurs .…
FC pour SOFOOT.com
