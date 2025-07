Ewa Pajor, la Pologne au féminin

Attaquante la plus prolifique du monde en 2025, Ewa Pajor a porté le FC Barcelone comme la Pologne cette saison. À 28 ans, la capitaine des Bialo-Czerwone a par son impact et son talent permis au football féminin polonais de franchir un cap et de participer cet été à sa première compétition majeure.

Le temps s’est suspendu au Generali Stadium de Vienne, le 3 décembre dernier. Alors que l’Autriche accusait un but de retard sur les Polonaises après le match aller à Gdańsk et poussait dans les arrêts de jeu pour recoller au score et arracher la prolongation, Ewa Pajor, la capitaine et avant-centre des Bialo-Czerwone, a surgi devant Manuela Zinsberger pour mettre fin aux espoirs autrichiens au bout du temps additionnel et qualifier la Pologne pour sa première compétition majeure. Le reste appartient à l’histoire.

La saison de tous les records

Sept mois après la nuit étoilée de Vienne, la Pologne a fait ses grands débuts à l’Euro face à l’Allemagne. Malgré la défaite (2-0), les protégées de Nina Patalon ont offert une belle résistance durant pratiquement une heure, s’offrant même des occasions franches par l’intermédiaire de sa superstar.…

Tous propos recueillis par LB sauf mention.

Par Léna Bernard, à Bâle pour SOFOOT.com