Evreux: une voiture percute un groupe, un mort, 5 blessés, 3 personnes en garde à vue
information fournie par AFP 30/08/2025 à 11:01

Le conducteur d'une voiture aurait percuté "délibérément" un groupe de personnes dans la nuit de vendredi à samedi dans le centre d'Evreux à la suite d'une altercation dans un bar, faisant un mort et cinq blessés ( AFP / FRED TANNEAU )

Le conducteur d'une voiture aurait percuté "délibérément" un groupe de personnes dans la nuit de vendredi à samedi dans le centre d'Evreux à la suite d'une altercation dans un bar, faisant un mort et cinq blessés, dont deux en urgence absolue, a-t-on appris auprès du parquet.

Dans un bar à vin dans le centre-ville, vers 04H00, "il y aurait eu une altercation (...) entre plusieurs personnes, notamment entre une jeune femme et plusieurs hommes", a indiqué le procureur de la République d'Evreux Rémi Coutin à un correspondant de l'AFP.

Les videurs ont alors décidé de faire sortir dehors l'ensemble des personnes qui se trouvaient dans l'établissement, soit une centaine de personnes, d'après la même source.

"C'est à ce moment-là que, suite sans doute à l'altercation qu'il y a eu à l'intérieur de la boîte de nuit, une personne serait allée chercher un véhicule (...) et aurait reculé délibérément à grande vitesse en marche arrière dans la foule qui était à l'extérieur de l'établissement", a ajouté le magistrat.

"On a malheureusement un bilan très lourd, puisqu'on a eu une personne décédée sur place et cinq blessés, dont deux personnes qui sont en urgence absolue à l'heure où l'on parle", a précisé M. Coutin. Les cinq personnes ont été hospitalisées au CHU d'Evreux.

La personne décédée est un homme, a également précisé le procureur.

"Au moins deux personnes qui se trouvaient à bord du véhicule et une troisième qui se trouvait à l'extérieur", deux hommes et une femme, ont été placées en garde à vue au commissariat d'Evreux, a indiqué M. Coutin.

Une enquête de flagrance a été ouverte pour homicide et tentative d'homicide, selon le magistrat, qui exclut tout motif "terroriste, de caractère raciste ou autre".

"A priori, on part sur l'idée d'une altercation entre clients de ce bar qui, du coup, dégénère complètement et aboutit à un drame terrible", a-t-il résumé.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés.

