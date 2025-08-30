Une voiture percute un groupe devant un bar d'Evreux: un mort, 5 blessés

Le conducteur d'une voiture aurait percuté "délibérément" un groupe de personnes dans la nuit de vendredi à samedi dans le centre d'Evreux à la suite d'une altercation dans un bar, faisant un mort et cinq blessés ( AFP / FRED TANNEAU )

Un mort, cinq blessés dont deux en urgence absolue: une voiture a foncé sans doute "délibérément" dans la foule dans la nuit de vendredi à samedi à Evreux après une altercation dans un bar à vin du centre-ville, "défavorablement connu" selon le maire.

Trois personnes, dont deux se trouvaient à bord du véhicule, ont été placées en garde à vue.

Dans le bar à vin La Winery dans le centre-ville de la ville normande, vers 04H00, "il y aurait eu une altercation (...) entre plusieurs personnes, notamment entre une jeune femme et plusieurs hommes", a indiqué le procureur de la République d'Evreux Rémi Coutin à un correspondant de l'AFP.

Les videurs ont alors décidé de faire sortir l'ensemble des clients qui se trouvaient dans l'établissement, soit une centaine de personnes, d'après la même source.

"C'est à ce moment-là que, suite sans doute à l'altercation qu'il y a eu à l'intérieur de la boîte de nuit, une personne serait allée chercher un véhicule (...) et aurait reculé délibérément à grande vitesse en marche arrière dans la foule qui était à l'extérieur de l'établissement", a ajouté le magistrat.

"On a malheureusement un bilan très lourd, puisqu'on a eu une personne décédée sur place et cinq blessés, dont deux personnes qui sont en urgence absolue à l'heure où l'on parle", a précisé M. Coutin. Les cinq personnes ont été hospitalisées au CH d'Evreux.

La personne décédée est un homme, a également précisé le procureur.

"Au moins deux personnes qui se trouvaient à bord du véhicule et une troisième qui se trouvait à l'extérieur", deux hommes et une femme, ont été placées en garde à vue au commissariat d'Evreux, a indiqué M. Coutin, précisant que d'autres interpellations étaient "possibles".

- "Mouvement de foule" -

Une enquête de flagrance a été ouverte pour homicide et tentative d'homicide, selon le magistrat, qui exclut tout motif "terroriste, de caractère raciste ou autre".

"A priori, on part sur l'idée d'une altercation entre clients de ce bar qui, du coup, dégénère complètement et aboutit à un drame terrible", a-t-il résumé.

Selon une source policière, les forces de l'ordre à leur arrivée ont vu une foule paniquée, avec de nombreuses personnes alcoolisées. Le véhicule aurait percuté à plusieurs reprises des personnes qui étaient sorties du bar La Winery et aurait ensuite pris la fuite.

Dans un message sur son compte Facebook, le maire d'Evreux Guy Lefrand a tenu à exprimer son "émotion" et sa "profonde solidarité envers les victimes, leurs familles et leurs proches", précisant que les faits avaient eu lieu avenue Winston Churchill.

"Je salue la réactivité des forces de l’ordre et des secours, immédiatement mobilisés pour sécuriser la zone et prendre en charge les blessés. La situation est désormais revenue au calme", a également souligné le maire de cette ville de près de 50.000 habitants.

Interviewé sur BFMTV, le maire a également pointé du doigt l'établissement qui "aurait dû être fermé dès 01H00 du matin s'il respectait les consignes qui lui ont été données".

Le bar "ne respecte jamais les horaires de fermeture. C'est un établissement défavorablement connu", a fustigé M. Lefrand.