information fournie par So Foot • 09/01/2025 à 18:29

Everton : Sean Dyche prend la porte d’Everton

A la Dychetterie.

La nouvelle est tombée comme une pierre dans la Mersey : Sean Dyche n’est plus le manager d’Everton d’après The Athletic . À la veille d’un match de FA Cup contre Peterborough United, l’entraîneur de 53 ans a quitté son poste après moins d’un an à Goodison Park. Un timing cruel, mais pas vraiment une surprise pour les habitués des montagnes russes bleues.…

MJ pour SOFOOT.com