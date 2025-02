information fournie par So Foot • 01/02/2025 à 18:20

Everton marque au bout de 8 secondes de jeu

Il s’agit de son premier but de la saison.

Everton n’a pas perdu de temps ce samedi face à Leicester, puisqu’Abdoulaye Doucouré a débloqué le score dès la 8 e seconde de jeu pour les Toffees . Un long dégagement de Jordan Pickford, une défense trompée par le rebond et une brève incursion dans la surface des Foxes plus tard, voilà déjà un des buts les plus précoces de 2025, lors d’un duel crucial pour le maintien outre-Manche.…

AL pour SOFOOT.com