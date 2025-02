Everton-Liverpool : une bagarre pour dire adieu à Goodison Park

Le vrai héritage du football anglais.

Mercredi soir, le dernier derby du Merseyside à Goodison Park a tenu toutes ses promesses . Ce match de la 15 e journée entre Everton et Liverpool avait été reporté à cause de conditions météorologiques défavorables, faisant encore plus grimper l’attente autour de cette ultime joute à Goodison Park avant le déménagement des Toffees dans son nouvel écrin. Sportivement, la rencontre s’annonçait déséquilibrée entre les quinzièmes et le leader du championnat, séparés de trente points. Mais lors d’un derby, les chiffres ne comptent plus.…

RA pour SOFOOT.com