information fournie par So Foot • 03/11/2025 à 23:08

Everton empêche Sunderland de remonter sur le podium

Sunderland 1-1 Everton

Buts : Xhaka (46 e ) pour Sunderland // Ndiaye (15 e ) pour Everton

Le Bris et sa brochette d’anciens de Ligue 1 freinés par… un ancien de Ligue 1.…

AL pour SOFOOT.com