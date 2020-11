Europe : des milliards d'euros bloqués

Le plan de relance européen est, pour le moment, bloqué. (© DR)

Bruxelles prend un pari risqué en soumettant le plan de relance au respect de l'état de droit.

Approuvé à l'unanimité des Vingt-Sept en juillet dernier, le plan de relance de l'économie européenne est bloqué, malgré l'urgence d'agir.

En jeu, un paquet financier de plus de 1.800 milliards d'euros comprenant le budget à long terme de l'Union européenne d'un montant de 1.074,3 milliards d'euros et le plan de relance Next Generation de 750 milliards. «Cet accord envoie un signal concret indiquant que l'Union européenne est une force motrice», se flattait alors Charles Michel, le président du Conseil européen, à l'issue de pénibles négociations qui avaient duré plus de quatre jours.

Pour mémoire, les quatre États dits «frugaux» (Pays-Bas, Autriche, Suède et Danemark), qui ne goûtent guère l'idée de mutualiser la dette et de transférer des fonds à des pays qui se fichent de l'orthodoxie budgétaire, ont fini par lâcher prise sous réserve d'inscrire dans l'accord final un principe de conditionnalité au respect de l'état de droit, mais sans en définir les modalités.

Une petite bombe à retardement qui fonctionne finalement assez bien, comme le montre l'ensablement du plan de relance.

État de droit

Évidemment, brandir la notion molle et polysémique de respect de l'état de droit ne pouvait mener qu'à la confusion. Le débat sur le principe même de l'état de droit ne date pas d'hier, notamment en raison de ses origines