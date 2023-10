Eurodreams, le nouveau loto européen qui peut faire gagner 20.000 euros par mois pendant 30 ans

La FDJ lance ce lundi 30 octobre un jeu qui permet "20.000 euros par mois pendant 30 ans", soit 7,2 millions d'euros. Le premier tirage aura lieu le 6 novembre.

( AFP / JOEL SAGET )

En ces temps d'inflation, la promesse d'un gain de "20.000 euros par mois pendant 30 ans" du nouveau loto européen en fait rêver plus d'un. Vingt ans après le lancement de l'EuroMillions, la Française des Jeux (FDJ) lance ce lundi 30 octobre Eurodeams, un nouveau jeu de tirage associant neuf autres loteries européennes de huit pays différents. Il s'agit de la France, le Portugal, l'Espagne, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, l'Autriche et la Suisse, qui compte deux loteries.

Les prises de jeu pour ce "petit frère d'EuroMillions" ouvre le 30 octobre pour un premier tirage le 6 novembre.Il y aura deux tirages par semaine, le lundi et le vendredi.

La grille, vendue 2,50 euros, offre ainsi la possibilité de gagner 20.000 euros par mois pendant 30 ans, soit 7,2 millions d'euros, si le joueur coche les six bons numéros sur les 40 et un numéro "Dream" parmi cinq. Dans le cas où le joueur trouverait les six numéros gagnants, mais sans le numéro "Dream", il remportera tout de même 2.000 euros par mois pendant cinq ans, soit 120.000 euros.

"Ce nouveau jeu offre une chance sur 19 millions de remporter le gain maximum et, plus globalement, une chance sur 4,66 de remporter un lot" , précise la FDJ.