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Euro de natation: Marchand et la nouvelle vague bleue répondent présent
information fournie par AFP 17/08/2026 à 08:48
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Léon Marchand lors des séries du 400 m nage libres, aux Championnats d'Europe, le 16 août 2026 à Saint-Denis ( AFP / Sébastien BOZON )

Léon Marchand lors des séries du 400 m nage libres, aux Championnats d'Europe, le 16 août 2026 à Saint-Denis ( AFP / Sébastien BOZON )

Avec trois titres individuels et trois relais récompensés, l'équipe de France de natation s'est reposée sur ses leaders Léon Marchand, Maxime Grousset et l'émergence de nouveaux talents pour régaler un public en fusion, aux Championnats d'Europe à Paris.

"On a un bilan plutôt satisfaisant. Finalement, c'est ce qu'on était venu chercher. L'objectif, c'était notamment de créer de l'émergence en équipe de France. On l'a fait à la fois avec des individualités et des relais", a apprécié le DTN Denis Auguin.

Onze médailles, dont quatre en or - 200 m papillon et 400 m nage libre masculin, 100 m dos féminin et relais 4x100 m 4 nages mixte: la moisson continentale des Bleus est à peu près la même qu'à Rome en 2022 (13 médailles, 3 en or), mais l'équipe de France a dû composer avec "les préparations tronquées" de ses deux chefs de file.

. Même affaibli, Marchand irrésistible

Comme aux JO-2024, Léon Marchand a fait chavirer de plaisir le public parisien. D'abord en soirée d'ouverture, propulsant le relais 4x200 m nage libre tricolore vers l'argent.

Léon Marchand, sacré champion d'Europe du 400 m nage libre, le 16 août 2026 à Saint-Denis ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Léon Marchand, sacré champion d'Europe du 400 m nage libre, le 16 août 2026 à Saint-Denis ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Puis sur sa nage fétiche, le 200 m papillon, en remportant son premier titre européen en finale, meilleure performance mondiale de l'année en prime (1 min 51 sec 72). Enfin, sur 400 m nage libre dimanche, qu'il découvrait pourtant au plus haut niveau, survolant la finale pour terminer à plus d'une seconde de tous ses concurrents.

"J'ai trouvé mon truc je crois. Le crawl, j'ai vraiment envie de continuer sur cette lancée, j'ai bien bossé ces deux dernières années sur la technique, la puissance, les battements et là c'est un peu une récompense, je vois que je suis dans la bonne direction", a souligné le Toulousain de 24 ans, pourtant blessé à un adducteur moins de deux mois seulement avant le début de la compétition.

"Ce garçon est perpétuellement surprenant, c'est un nageur exceptionnel, Il sait faire face à ces difficultés, et au final il s'en sort remarquablement bien", a salué Denis Auguin.

Le triple champion du monde Maxime Grousset, l'autre patron de la natation française, a lui aussi dû faire face à une blessure - fracture à un os du pied gauche - quelques semaines avant cet Euro à la maison.

Maxime Grousset, médaillé d'argent sur le 50 m papillon aux Cahmpionnats d'Europe, le 11 août 2026 à Saint-Denis ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Maxime Grousset, médaillé d'argent sur le 50 m papillon aux Cahmpionnats d'Europe, le 11 août 2026 à Saint-Denis ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

En manque de repères, il a tout de même largement contribué à l'or du relais 4x100 m 4 nages mixte, récoltant aussi deux médailles d'argent (50 et 100 m papillon) en individuel. "Pour moi, c'est un bilan parfait, c'est plus que positif", a estimé Grousset qui "ne se voyait pas nager aussi vite" en raison de sa préparation perturbée.

. Moluh et les jeunes au rendez-vous

Si les patrons des Bleus ont su se dépasser, c'est aussi le cas pour les jeunes pousses, bien aidés par un public toujours animé, dès les séries du matin. "J'ai vécu des émotions de fou, les gens ont été géniaux", a apprécié Mary-Ambre Moluh.

La jeune dossiste de 20 ans, étudiante aux Etats-Unis, a été la révélation tricolore de cette semaine, avec une médaille d'argent sur 50 m dos, l'or au sein du relais 4x100 m 4 nages mixte et un premier titre individuel continental sur 100 m dos, record d'Europe à la clef.

"Elle a fait une course de taulière", a jugé Denis Auguin. "Elle est à la fois très lucide et a beaucoup d'ambition, ce type de performance apporte, car cela montre aux autres que c'est possible", a-t-il ajouté.

La Française Mary-Ambre Moluh, championne d'Europe du 100 m dos et sa compatriote Pauline Mahieu (3e), le 15 août 2026 à Saint-Denis ( AFP / Dimitar DILKOFF )

La Française Mary-Ambre Moluh, championne d'Europe du 100 m dos et sa compatriote Pauline Mahieu (3e), le 15 août 2026 à Saint-Denis ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Dans la même finale, Pauline Mahieu s'est emparée du bronze, comme sur le 200 m dos en début de semaine. L'autre grande satisfaction de cette génération vient de Sauveur Cristofini, 16 ans, devenu le plus jeune médaillé français aux Championnats d'Europe, en participant activement au relais 4x200 m nage libre.

"On a deux ans avant les JO pour densifier encore l'équipe", a dit le DTN.

Denis Auguin a tout de même reconnu des "carences", notamment en brasse et en demi-fond féminin : "On ne bouchera pas ces trous d'ici Los Angeles, mais on y travaille pour la suite. L'idée actuellement, c'est d'élever le niveau des nageurs dans les disciplines où on est déjà performant".

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