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Euro de natation: Grousset décroche l'argent du 50 m papillon, Mahieu en bronze sur 200 m dos
information fournie par AFP 11/08/2026 à 19:08
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La joie du Français Maxime Grousset, médaillé d'argent sur 50 m papillon, aux Championnat d'Europe, le 11 août 2026 à Saint-Denis ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

La joie du Français Maxime Grousset, médaillé d'argent sur 50 m papillon, aux Championnat d'Europe, le 11 août 2026 à Saint-Denis ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Champion du monde en titre, le Français Maxime Grousset a terminé 2e de la finale du 50 m papillon mardi aux Championnats d'Europe de natation à Paris, quelques minutes après le bronze de Pauline Mahieu sur 200 m dos.

Lors d'une finale particulièrement relevée, le Calédonien de 27 ans (22 sec 54) a été devancé par l'un de ses principaux rivaux Egor Kornev (22 sec 52), qui évoluait sous bannière neutre. Le Bélarusse Grigori Pekarski (22 sec 68) complète le podium.

Grousset était également inscrit sur les séries du 100 m nage libre dans la matinée de mardi, mais il a finalement renoncé à la course reine pour alléger son programme.

Le triple champion du monde, dont la préparation a été perturbée par une blessure à un pied, est toutefois encore aligné cette semaine sur le 50 m nage libre et le 100 m papillon.

Il doit aussi participer à la finale du relais 4x100 m 4 nages mixte plus tard dans la soirée.

Chez femmes, Pauline Mahieu a réalisé une superbe performance lors de la finale du 200 m dos, course d'ouverture de cette deuxième journée.

Partie très vite dans sa ligne d'eau, bien poussée par un public survolté, elle a souffert sur les deux dernières longueurs mais s'est accrochée jusqu'au bout pour s'emparer du bronze en 2 min 8 sec 63.

"C'est vraiment fort comme émotion, le bruit des gens, le soutien, ils ont une énergie de dingue (...) D'ailleurs, je pense que je suis partie un peu vite sur le premier 50, mais je m'en fichais, parce que j'avais juste envie de me faire plaisir", a souligné Mahieu.

Elle a terminé derrière la Portugaise Camila Rebelo (2 min 7 sec 62) et la Britannique Katie Shanahan (2 min 6 sec 13), en or.

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