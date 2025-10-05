Euro de cyclisme: Pogacar, comme une évidence, Seixas en bronze

Tadej Pogacar, sacré champion d'Europe, à Valence (Drôme), le 5 octobre 2025 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Une semaine après son sacre mondial, Tadej Pogacar a décroché son premier titre de champion d'Europe grâce à un nouveau solo de 75 km, dimanche à Guilherand-Granges, où le Français Paul Seixas a crevé l'écran pour prendre la médaille de bronze, à seulement 19 ans.

Difficile de rêver plus beau podium avec le meilleur coureur du monde sur la première marche, le Belge Remco Evenepoel, valeureux deuxième à sa droite, et le jeune Seixas, promis aux plus grandes choses, à sa gauche.

"Encore un titre. Je suis heureux de gagner toutes ces courses, je dois en profiter tant que c'est possible", a commenté Pogacar qui transforme depuis deux ans l'exceptionnel en ordinaire, tellement il rafle tout, et souvent de très loin.

Dimanche dernier à Kigali, il s'était envolé seul à 66 km de l'arrivée. En Drôme-Ardèche, il a pris son élan dix bornes plus tôt en attaquant dans la longue montée de Saint-Romain-de-Lerps pour se lancer dans un nouveau raid solitaire, dont il a fait sa marque de fabrique, au risque d'un certain ennui, tellement ses triomphes deviennent prévisibles.

"Les Belges avaient commencé à durcir dans la montée précédente et je me suis retrouvé isolé, alors il valait mieux passer à l'attaque pour éviter de m'exposer à celles des autres", a expliqué le Slovène, rapidement débarrassé de Jonas Vingegaard, qui a craqué après seulement cent kilomètres de course et a fini par abandonner.

- Evenepoel "frustré" -

Le podium des championnats d'Europe de cyclisme sur route: le vainqueur Tadej Pogacar entouré de Remco Evenepoel (g) et Paul Seixas, le 5 octobre 2025 à Valence ( AFP / JEFF PACHOUD )

Remco Evenepoel s'est bien accroché pendant quelques hectomètres mais a dû lâcher pour se réfugier dans un groupe de poursuivants avec Seixas, l'Italien Christian Scaroni et l'Espagnol Juan Ayuso. Comme à Kigali, le Belge est ensuite parti seul à la poursuite de Pogacar, mais sans jamais réussir à se rapprocher, pour échouer à 31 secondes.

"Encore une deuxième place. Je suis content de ma performance, juste un peu frustré du manque de collaboration dans le groupe. Mais ils avaient des ordres de leurs équipes, c'est toujours comme ça dans les championnats, il faut l'accepter", a-t-il dit.

Derrière, Seixas, à qui le sélectionneur Thomas Voeckler avait effectivement demandé de ne pas rouler, s'est chargé d'assurer le spectacle dans le final. Il a d'abord fait craquer Ayuso, puis Scaroni lors d'un combat homérique dans la dernière ascension du Val d'Enfer, plongé dans une ambiance de folie, pour aller chercher une médaille de bronze exceptionnelle, à 3:41 de Pogacar.

Car le phénomène lyonnais, déjà meilleur Français à Kigali (13e), vient tout juste de fêter ses 19 ans, un âge très jeune en cyclisme, et confirme course après course un potentiel immense qui fait tant fantasmer dans un pays n'ayant plus gagné le Tour de France depuis 1985.

- Seixas, "c'est énorme" -

"C'est énorme ce qu'il a fait, il faut se rendre compte, il n'a que 19 ans. On en fait beaucoup autour de lui et c'est normal. Il faut qu'il fasse son chemin, on verra jusqu'où il ira", a souligné Voeckler, bluffé par ce jeune coureur à la fois "décontracté, insouciant", mais aussi "d'une précision extrême dans ce qu'il veut".

"Je donne toujours tout sur le vélo, mais je ne sais pas comme j'ai fait. J'ai eu les meilleures jambes de ma vie aujourd'hui", a réagi Seixas dont la médaille récompense le beau tir groupé des Français avec deux autres coureurs dans le Top 10, Pavel Sivakov (8e) et Romain Grégoire (10e), leader des Bleus au départ mais tombé en début de course.

Avec cette 18e victoire de la saison, la 106e de sa carrière, Pogacar endosse pour la première fois le maillot blanc étoilé de champion d'Europe. Mais le Slovène, deuxième coureur à signer un doublé Mondial-Euro après Peter Sagan en 2016, ne le portera pas en course la saison prochaine puisqu'il est déjà en possession du maillot arc-en-ciel de champion du monde.

Il doit boucler sa saison la semaine prochaine en Italie avec les Trois Vallées Varésines mardi et le Tour de Lombardie samedi, où il visera une cinquième victoire consécutive ce qui n'a encore jamais été réalisé.

Le Slovène y retrouvera Paul Seixas, qui découvrira son premier Monument, nouvelle étape d'un apprentissage en accéléré.