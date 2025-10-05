 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le "macroniste" Roland Lescure installé à Bercy
information fournie par Reuters 05/10/2025 à 20:01

Le président français Macron accueille l'émir qatari Al Thani à Paris

Le président français Macron accueille l'émir qatari Al Thani à Paris

PARIS (Reuters) -Disciple de la première heure d'Emmanuel Macron, le député des Français de l'étranger Roland Lescure hérite de la lourde tâche de succéder à Eric Lombard au ministère de l'Economie pour doter la France, lourdement endettée, d'un budget pour 2026.

Dans un contexte volatil et tendu, cet économiste de formation issu du centre-gauche aura à son tour à composer avec une Assemblée nationale fragmentée où le gouvernement est menacé de censure à court terme.

Agé de 58 ans, le nouveau locataire de Bercy a passé des années au Canada dont il a pris la nationalité et où il a occupé le poste de premier vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Petit-fils de grand résistant, fils d'un journaliste du quotidien communiste l'Humanité, Roland Lescure a milité au Parti socialiste période Dominique Strauss-Kahn dans sa jeunesse mais c'est Emmanuel Macron qui l'amène vraiment à la politique.

Les deux hommes se sont rencontrés en 2012 lors d'une réunion d'investisseurs. Celui qui était alors secrétaire général de l'Elysée et conseiller du président François Hollande le fera ensuite entrer au bureau exécutif de La République en marche, le mouvement qui l'a mené à l'Elysée.

Elu puis réélu en 2017, 2022 et 2024 député des Français de l'étranger dans la première circonscription englobant l'Amérique du Nord, Roland Lescure a dirigé la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale.

Il entre dans le gouvernement d'Elisabeth Borne en juillet 2022 comme ministre délégué chargé de l'Industrie. Son portefeuille est ensuite élargi à l'Energie au sein du gouvernement de Gabriel Attal.

Anglophone, marié à une Irlandaise et adepte de la bicyclette, Roland Lescure est en faveur de la légalisation du cannabis, contre la mise en place de quotas d'immigration mais en faveur de l'établissement de statistiques ethniques en France.

(Reportage Elizabeth Pineau, édité par Kate Entringer)

Emmanuel Macron
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank