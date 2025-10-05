Le "macroniste" Roland Lescure installé à Bercy

Le président français Macron accueille l'émir qatari Al Thani à Paris

PARIS (Reuters) -Disciple de la première heure d'Emmanuel Macron, le député des Français de l'étranger Roland Lescure hérite de la lourde tâche de succéder à Eric Lombard au ministère de l'Economie pour doter la France, lourdement endettée, d'un budget pour 2026.

Dans un contexte volatil et tendu, cet économiste de formation issu du centre-gauche aura à son tour à composer avec une Assemblée nationale fragmentée où le gouvernement est menacé de censure à court terme.

Agé de 58 ans, le nouveau locataire de Bercy a passé des années au Canada dont il a pris la nationalité et où il a occupé le poste de premier vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Petit-fils de grand résistant, fils d'un journaliste du quotidien communiste l'Humanité, Roland Lescure a milité au Parti socialiste période Dominique Strauss-Kahn dans sa jeunesse mais c'est Emmanuel Macron qui l'amène vraiment à la politique.

Les deux hommes se sont rencontrés en 2012 lors d'une réunion d'investisseurs. Celui qui était alors secrétaire général de l'Elysée et conseiller du président François Hollande le fera ensuite entrer au bureau exécutif de La République en marche, le mouvement qui l'a mené à l'Elysée.

Elu puis réélu en 2017, 2022 et 2024 député des Français de l'étranger dans la première circonscription englobant l'Amérique du Nord, Roland Lescure a dirigé la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale.

Il entre dans le gouvernement d'Elisabeth Borne en juillet 2022 comme ministre délégué chargé de l'Industrie. Son portefeuille est ensuite élargi à l'Energie au sein du gouvernement de Gabriel Attal.

Anglophone, marié à une Irlandaise et adepte de la bicyclette, Roland Lescure est en faveur de la légalisation du cannabis, contre la mise en place de quotas d'immigration mais en faveur de l'établissement de statistiques ethniques en France.

(Reportage Elizabeth Pineau, édité par Kate Entringer)