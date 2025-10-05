Eric Woerth, un partisan de la décentralisation à la tête de l'Aménagement du terrioire

Le député Eric Woerth, lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le 18 juin 2025 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Désigné dimanche ministre de l'Aménagement du territoire, l'ex-LR Eric Woerth, 69 ans, est un partisan de la décentralisation qu'il a tenté de relancer dans un rapport présenté l'an dernier au président Emmanuel Macron.

Dix jours après été relaxé dans l'affaire financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, dont il a été le trésorier, Eric Woerth, 69 ans, entre au sein du gouvernement de Sébastien Lecornu, un ex-LR comme lui.

En 2022, Eric Woerth avait abandonné son parti de toujours pour rejoindre la macronie et a présenté un an plus tard un rapport avec 51 propositions pour "rétablir la confiance" entre Etat et collectivités.

Outre l'Aménagement du territoire, il aura dans son porte-feuille la Décentralisation et le Logement, succédant à l'ancien socialiste François Rebsamen qui avait annoncé dès samedi son départ du gouvernement.

Parlementaire respecté, réputé pour son calme en toutes circonstances, il est devenu l'archétype du dirigeant inquiété par la justice et finalement mis hors de cause au terme d'un long calvaire médiatique.

Réélu député de l'Oise en 2017 et 2022, Eric Woerth a d'abord été inquiété dans l'affaire de la vente contestée de l'hippodrome de Compiègne révélée par le Canard enchaîné en 2010 et soldée par un non-lieu de la Commission d'instruction de la Cour de justice de la République. Un "torrent de boue" de quatre ans, avait-il commenté à l'époque.

Il fut ensuite doublement relaxé dans l'affaire Bettencourt en 2015 après "cinq ans d'accusations malveillantes et mensongères, parfois instrumentalisées par des femmes et des hommes politiques sans scrupules", selon ses termes.

Plus récemment, l'ancien maire de Chantilly (1995-2017) a également été relaxé dans l'affaire des financement libyens, contrairement à l'ex-président Nicolas Sarkozy qui a été condamné à cinq ans d'emprisonnement avec incarcération prochaine pour avoir "laissé ses plus proches" démarcher la Libye de Mouammar Kadhafi pour financer sa campagne victorieuse de 2007.

- Un pilier de la chiraquie -

En 2017, il a été élu président de la prestigieuse commission des Finances de l'Assemblée nationale, un poste dévolu à un responsable de l'opposition, dont il faisait partie en temps que député LR.

Expert en finances, diplômé de HEC et de Sciences-Po, ancien de chez Arthur Andersen France, Pechiney et Bossard, M. Woerth fut en politique d'abord un pilier de la Chiraquie: trésorier de la campagne de 1995 puis conseiller parlementaire d'Alain Juppé à Matignon.

Mandataire financier de l'UMP naissante en 2002, puis trésorier du parti sous le magistère de Nicolas Sarkozy, il devient secrétaire d'Etat à la Réforme de l'Etat dans le gouvernement Raffarin de 2004 à 2005.

Il prend une part active à la conquête du pouvoir de M. Sarkozy en gérant notamment le "premier cercle" des importants donateurs et devient ministre du Budget (2007-2010), puis du Travail et de la Fonction publique (2010) avant d'être contraint de quitter le gouvernement après les révélations autour de l'affaire Bettencourt.