Euro 2025 : quatre équipes pour décrocher la lune

Dernier carré en vue à l’Euro féminin : l’Angleterre affrontera l’Italie pour une place en finale ce mardi, tandis que l’Espagne croisera le fer avec l’Allemagne mercredi. Avant que l’histoire ne s’écrive, retour sur les forces et faiblesses des quatre prétendants à la victoire finale.

L’Angleterre, catch me if you can

Encore un sale coup de la perfide Albion… Malgré un plantage en règle face à la France lors du premier match (2-1), l’Angleterre a su rebondir avec plus de réussite que les Bleues. Deuxièmes du groupe et placées dans la partie de tableau la plus abordable sur le papier, les Lionesses sont revenues des enfers face à la Suède en quarts de finale (2-2, 2-3 TAB) pour triompher au terme d’une séance de tirs au but bien plus dégueulasse que ce que les Françaises ont proposé samedi. Mais bref, mettons de côté notre (grosse) amertume.

Depuis le début du tournoi, les Anglaises soufflent le chaud et le froid, avec plusieurs sérieux trous d’air et des erreurs défensives grossières à signaler. Ce n’est que face à des Pays-Bas encore plus désorganisés (4-0) et contre le modeste Pays de Galles (6-1) qu’on a réellement vu l’équipe s’éclater. Ces performances sont finalement dans la lignée du contenu mi-figue mi-raisin offert depuis près de deux ans, dans la foulée de leur défaite en finale du Mondial face à l’Espagne.…

Par François Linden pour SOFOOT.com