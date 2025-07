Comme Julian Alaphilippe, j'ai célébré trop vite

S'il a célébré dimanche une victoire imaginaire sur la 15e étape du Tour de France alors qu'il sprintait en réalité pour la 3e place, Julian Alaphilippe n'est pas le seul sportif à avoir exulté trop tôt pour rien. Que ce soit pour un but, une qualification ou une promotion, les footeux ont aussi leur mot à dire en matière d'ascenseur émotionnel. Florilège.

→ Sterling, de demi-dieu à pas de demies

En 2019, alors qu’il ont perdu le quart de finale aller de Ligue des champions face aux Spurs (1-0) , les Citizens connaissent leur défi avant de recevoir les Londoniens à Etihad Stadium. Ils doivent absolument l’emporter et, dans l’idéal, sans prendre de but. À 4-2 à une petite vingtaine de minutes du coup de sifflet final, les hommes de Pep Guardiola entrevoient finalement le dernier carré. Un espoir en partie douché par la réduction du score de Fernando Llorente. Sauf que voilà, Sergio Aguëro sert Raheem Sterling, qui redonne deux buts d’avance aux siens, qui filent pour de bon vers les demi-finales dans un stade en fusion. Oui, mais non en fait. La VAR vient ramener tout ce beau monde sur terre et c’est Tottenham qui s’en va finalement défier l’Ajax en demi-finale ! Un scénario à raconter dans tous les livres (Sterling) d’histoire.

✨ Oh what a night! 🤩 Looking back at our magical trip to Manchester in the @ChampionsLeague last season... #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/WFPdBNIhQX…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com