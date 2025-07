Le Real Madrid et d'autres clubs poussent pour une Coupe du monde tous les deux ans

La politique du toujours plus.

La première édition de la Coupe du monde des clubs s’est terminée il y a un peu plus d’une semaine, et certains en redemandent déjà. Le Real Madrid et plusieurs autres clubs européens et sud-américains auraient poussé auprès de la FIFA afin d’organiser cette compétition tous les deux ans , au lieu de tous les quatre ans à l’heure actuelle, selon les informations d’ESPN.…

ARM pour SOFOOT.com