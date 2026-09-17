États‑Unis : tout comprendre aux midterms

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L'ESSENTIEL

Le 3 novembre prochain, soit deux ans après la seconde élection de Donald Trump, auront lieu les midterms, les élections de mi-mandat aux États-Unis.

La totalité des 435 sièges de la Chambre des représentants et 35 des 100 sièges du Sénat seront renouvelés à cette occasion. Pour l'heure, les républicains disposent d'une courte majorité dans chacune des deux assemblées.

Traditionnellement défavorables au parti du président en exercice, ces élections revêtent un enjeu majeur pour la fin du second mandat de Donald Trump.

Communément appelées « midterms », les élections de mi-mandat constituent un moment déterminant de la vie politique états-unienne. D'un point de vue constitutionnel, elles s'inscrivent dans l'architecture définie par la Constitution de 1787 qui organise un renouvellement partiel et régulier des institutions fédérales pour respecter le principe démocratique et éventuellement mettre en place une alternance.

Les midterms illustrent concrètement le principe américain des « checks and balances » (« équilibre des pouvoirs »). Le président ne gouverne pas seul : le Congrès peut bloquer, modifier ou contrôler certaines de ses politiques. Elles ont lieu tous les deux ans à mi-parcours du mandat présidentiel, lequel est fixé à quatre ans. Leur fonction première est donc d'introduire un mécanisme de rééquilibrage institutionnel entre l'exécutif et le législatif dans une logique de séparation des pouvoirs.

Concrètement, l'intégralité de la Chambre des représentants (435 sièges) est renouvelée lors de chaque scrutin de mi-mandat. Les représentants sont élus pour deux ans au suffrage universel direct dans des circonscriptions uninominales, ce qui les rend particulièrement sensibles aux fluctuations de l'opinion publique.

Le Sénat, quant à lui, obéit à une logique de renouvellement partiel : un tiers de ses 100 sièges est remis en jeu tous les deux ans, chaque sénateur disposant d'un mandat de six ans. Ce système de rotation conçu selon un principe de stabilité vise à assurer la continuité institutionnelle tout en permettant une adaptation progressive aux évolutions politiques. À ces élections fédérales s'ajoutent fréquemment des scrutins locaux et à l'échelle des États qui renforcent encore la portée politique de ce moment électoral.

Historiquement, les midterms servent de mécanisme de régulation politique. Souvent, le parti du président en exercice subit des pertes au Congrès, ce qui traduit de fait une forme de sanction électorale ou de rééquilibrage. Ce phénomène participe pleinement du système de checks and balances en limitant la capacité d'un exécutif à exercer un pouvoir sans contrepoids.

Devenu président pour la deuxième fois en janvier 2025, Donald Trump verra son mandat marqué par les midterms, le 3 novembre 2026, qui revêtiront une importance stratégique majeure. Elles détermineront la capacité de l'exécutif à gouverner efficacement et à imposer son agenda politique.

L'enjeu des midterms pour Donald Trump

Pour Donald Trump, les élections de 2026 dépassent largement la dimension habituelle des scrutins intermédiaires. Elles constituent un test grandeur nature de sa capacité à transformer une victoire présidentielle en domination politique durable – son mandat étant marqué par une profonde polarisation de la société américaine.

Depuis son émergence sur la scène politique nationale en 2015, Trump a aussi complètement remodelé le Parti républicain en le faisant passer d'un conservatisme traditionnel à un mouvement populiste et nationaliste. Il a rompu avec le libre-échange et le mondialisme en privilégiant les droits de douane, la protection de l'industrie américaine et la politique « America First ». Il a également durci le discours sur l'immigration et adopté une politique étrangère plus isolationniste et transactionnelle. Enfin, il a personnalisé le parti autour de sa propre personne.

Les midterms permettront ainsi d'évaluer le degré d'institutionnalisation du trumpisme. La question centrale n'est plus seulement de savoir si Trump demeure populaire auprès de sa base électorale, mais si cette popularité peut se traduire par des succès électoraux à tous les niveaux du système politique américain. Les candidats soutenus par le président seront observés avec une attention particulière, car leurs performances fourniront un indicateur de l'emprise réelle du mouvement Make America Great Again (MAGA) sur le Parti républicain.

Actuellement, les républicains disposent de 218 sièges à la Chambre contre 214 pour les démocrates, deux sièges vacants et un représentant classé indépendant ; au Sénat, ils possèdent 53 sièges, contre 45 pour les démocrates et deux indépendants. Pour Trump, la conservation d'une majorité au Congrès constitue un objectif stratégique essentiel.

Une Chambre des représentants et un Sénat favorables lui permettraient d'accélérer son programme législatif, de poursuivre la réorganisation de l'administration fédérale, de renforcer sa politique migratoire et de continuer de nommer des juges conservateurs dans les juridictions fédérales. À l'inverse, une perte de contrôle d'une ou des deux chambres ouvrirait la voie à une multiplication des enquêtes parlementaires, à un ralentissement des réformes et à une réduction significative de sa capacité d'action.

Au-delà des considérations institutionnelles, ces élections serviront également à mesurer la capacité de Trump à élargir sa coalition électorale. La base MAGA demeure extrêmement mobilisée, mais les victoires nationales nécessitent également le soutien d'électeurs indépendants, de classes moyennes suburbaines et d'une partie des électorats modérés. Les résultats de 2026 fourniront des indications précieuses sur l'évolution de ces catégories électorales.

Les enjeux pour la base MAGA

Pour les militants du mouvement MAGA, les élections de 2026 représentent une étape décisive dans la consolidation d'une nouvelle identité politique conservatrice. Depuis près d'une décennie, et sous l'égide de Donald Trump, ce courant défend une vision fondée sur le nationalisme économique, le contrôle des frontières, la critique de la mondialisation, la valorisation de la souveraineté nationale et la remise en cause des élites politiques traditionnelles.

Les primaires républicaines constituent le premier terrain d'affrontement. Dans de nombreux États, les candidats soutenus par les militants MAGA affrontent encore des représentants de l'establishment républicain traditionnel. Les résultats de ces compétitions internes permettront de mesurer la profondeur de la transformation idéologique du parti.

Les premiers résultats des primaires des midterms 2026 montrent une volonté de renouvellement dans les deux partis. Chez les démocrates, des représentants de l'aile gauche se sont imposés dans le Michigan (Abdul El-Sayed) et dans le Minnesota (Peggy Flanagan) face à des adversaires modérés. Côté républicain, Trump conserve une forte influence, mais certains de ses candidats ont été battus, notamment Mike Lindell dans le Minnesota.

L'enjeu est également générationnel. Une nouvelle génération d'élus républicains cherche à s'imposer en reprenant les principaux marqueurs idéologiques du trumpisme. Les midterms permettront d'observer si le mouvement est capable de produire de nouveaux leaders susceptibles d'assurer sa continuité au-delà de Donald Trump lui-même.

Cette question est fondamentale, car l'avenir du mouvement dépend de sa capacité à dépasser la personnalisation extrême qui a caractérisé son développement depuis 2016. Toute force politique durable doit être en mesure de former des cadres, de renouveler ses élites et de transmettre ses idées à de nouveaux responsables politiques.

Un scrutin déjà tourné vers 2028

L'un des aspects les plus importants des élections de 2026 réside dans leur impact potentiel sur la présidentielle de 2028. Même si cette échéance paraît encore éloignée, les midterms constituent traditionnellement le point de départ officieux de la campagne présidentielle suivante.

Dans le cas du Parti républicain, les résultats de 2026 permettront d'identifier les personnalités susceptibles d'incarner « l'après-Trump ». Plusieurs gouverneurs, sénateurs et élus fédéraux seront observés comme de potentiels candidats à l'investiture républicaine. Une victoire importante des candidats soutenus par Trump renforcerait considérablement l'influence du trumpisme dans la préparation de l'élection présidentielle suivante. À l'inverse, des résultats décevants pourraient encourager l'émergence de courants alternatifs cherchant à réorienter le parti.

L'avenir du Parti démocrate pourrait se jouer entre une aile progressiste incarnée par Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders et Abdul El-Sayed, et une aile plus modérée représentée par Chris Pappas ou Jon Ossoff. Le gouverneur de Californie Gavin Newsom apparaît déjà comme l'un des principaux prétendants à la présidentielle de 2028 et cherche à s'imposer comme le principal adversaire démocrate de Donald Trump. Mais le parti devra surtout résoudre son dilemme central : conserver son électorat progressiste tout en reconquérant les classes populaires, les indépendants et les électeurs des États clés.

Les midterms joueront également un rôle déterminant dans la collecte de fonds, la structuration des réseaux militants et l'identification des territoires stratégiques pour 2028. Les États clés, comme la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, l'Arizona, la Géorgie ou le Nevada, constitueront autant de laboratoires électoraux permettant d'anticiper les dynamiques futures.

En définitive, les élections de mi-mandat de 2026 constituent bien davantage qu'un simple rendez-vous électoral intermédiaire. Elles représentent un test de gouvernabilité pour Donald Trump, un examen de maturité pour le mouvement MAGA et une répétition générale pour l'élection présidentielle de 2028.

Auteur: Frédérique Sandretto - Adjunct assistant professor, Sciences Po

Cet article est issu du site The Conversation