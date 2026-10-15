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États-Unis: Les ventes au détail augmentent plus que prévu en septembre avec les prix de l'essence
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 15:17

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Une femme fait ses courses dans un supermarché à Los Angeles

Une femme fait ses courses dans un supermarché à Los Angeles

Les ventes au ‌détail aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu en septembre, ​portées par la hausse des prix de l'essence, même si les dépenses dans d'autres secteurs sont restées modérées, montrent les données ​publiées jeudi par le département du Commerce.

Elles ont avancé de 0,8% en septembre ​sur un mois contre une hausse ⁠de 1,3% en août (révisé de 1,2%), alors que les ‌analystes intérrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une progression de 0,3%.

Les prix de l'essence ont bondi ​de 7,1% en ‌septembre, selon les données de l'Agence américaine d'information ⁠sur l'énergie (EIA), ce qui a également contribué à l'accélération de l'inflation au cours du mois, comme l'a montré l'indice des prix ⁠à la consommation, ‌publié mercredi.

La flambée des cours du pétrole depuis ⁠le début de la guerre au Moyen-Orient affecte la ‌confiance des consommateurs et place la Maison blanche dans ⁠une situation particulièrement délicate, à quelques semaines seulement ⁠des élections de ‌mi-mandat.

Bien que les consommateurs aient continué à dépenser, ce sont ​les ménages aux revenus les ‌plus élevés qui supportent l'essentiel de l'effort, en partie grâce aux gains enregistrés sur ​les marchés boursiers.

Les ventes au détail dites "de base" affichent toutefois des chiffres bien plus mitigés : hors automobiles, essence, ⁠matériaux de construction et restauration, elles n'ont augmenté que de 0,1% le mois dernier, après avoir bondi de 1,2% en août, alors que les économistes tablaient sur une hausse de 0,3%.

(Reportage Lucia Mutikani ; rédigé par Etienne Breban et Diana Mandia, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

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