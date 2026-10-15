États-Unis: Les ventes au détail augmentent plus que prévu en septembre avec les prix de l'essence

Une femme fait ses courses dans un supermarché à Los Angeles
Les ventes au détail aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu en septembre, portées par la hausse des prix de l'essence, même si les dépenses dans d'autres secteurs sont restées modérées, montrent les données publiées jeudi par le département du Commerce.
Elles ont avancé de 0,8% en septembre sur un mois contre une hausse de 1,3% en août (révisé de 1,2%), alors que les analystes intérrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une progression de 0,3%.
Les prix de l'essence ont bondi de 7,1% en septembre, selon les données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), ce qui a également contribué à l'accélération de l'inflation au cours du mois, comme l'a montré l'indice des prix à la consommation, publié mercredi.
La flambée des cours du pétrole depuis le début de la guerre au Moyen-Orient affecte la confiance des consommateurs et place la Maison blanche dans une situation particulièrement délicate, à quelques semaines seulement des élections de mi-mandat.
Bien que les consommateurs aient continué à dépenser, ce sont les ménages aux revenus les plus élevés qui supportent l'essentiel de l'effort, en partie grâce aux gains enregistrés sur les marchés boursiers.
Les ventes au détail dites "de base" affichent toutefois des chiffres bien plus mitigés : hors automobiles, essence, matériaux de construction et restauration, elles n'ont augmenté que de 0,1% le mois dernier, après avoir bondi de 1,2% en août, alors que les économistes tablaient sur une hausse de 0,3%.
(Reportage Lucia Mutikani ; rédigé par Etienne Breban et Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)
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