États-Unis: Les prix à la production sont restés stables en juillet

Vue de l'intérieur d'une aciérie Nucor à Blytheville dans l'Arkansas

‌Les prix à la ​production (PPI) aux États-Unis n'ont pas évolué sur un mois ​en juillet, montrent les données ​publiées jeudi ⁠par le département du ‌Travail.

L'indice PPI pour la demande finale est ​ressorti ‌sans changement (0%) après une ⁠baisse de 0,3% en juin (révisé de -0,1%), montrent les ⁠données, alors ‌que les économistes ⁠interrogés par Reuters ‌tablaient sur +0,2% en ⁠juillet.

Sur l'année, les prix à ⁠la ‌production pour la demande ​finale ont ‌augmenté de 4,7% le mois dernier, après ​une baisse de 5,5% en ⁠juin et un consensus qui tablait sur une hausse de 4,9%.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)